Segob pacta diálogo con transportistas; llama a CANACAR a evitar paro

La Secretaría de Gobernación (Segob) informa que la mayoría de las organizaciones transportistas estuvo de acuerdo en sentarse a dialogar con el Gobierno de México para atender sus planteamientos y evitar movilizaciones el día de mañana.

Sin embargo, la dirigencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) no ha aceptado este espacio de interlocución y mantiene su convocatoria a manifestarse para este lunes 26 de octubre desde temprana hora.

La postura de esa directiva es inexplicable cuando el resto del sector ha optado por la mesa de diálogo para que se atiendan sus demandas.

Paralelamente, Gobernación reconoce a las asociaciones y cámaras integrantes de la CANACAR que se han deslindado de la movilización. La mayoría de ellas han manifestado públicamente su convicción de no afectar a la población en los caminos de nuestro país.

También hace un llamado a la dirigencia de la CANACAR, a sumarse al diálogo y evitar acciones que afecten a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías de los propios industriales. Reconoce la intervención de la directiva de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) en el llamado a CANACAR para conminarlos a que vayan al acuerdo.

El Gobierno de México reitera que la mesa de diálogo permanece abierta y que la vía institucional es el camino para atender los planteamientos del sector.