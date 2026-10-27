Segob acuerda mesas de trabajo con transportistas; organizaciones retirarán bloqueos

La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector instalar mesas de trabajo para atender sus demandas, luego de una reunión en la que se estableció una ruta de atención institucional.

Como parte de los acuerdos, las organizaciones transportistas se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga, con el objetivo de evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito.

Las mesas de trabajo se realizarán con la participación de las dependencias competentes para abordar las principales preocupaciones del sector, entre ellas la seguridad en carreteras, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

La Segob informó que, mediante la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará y acompañará las reuniones para dar seguimiento a las peticiones de los transportistas y avanzar en la construcción de acuerdos.

El encuentro contó también con el acompañamiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

La dependencia señaló que el diálogo y la coordinación entre las instituciones y las organizaciones del sector permitirán encauzar las demandas y buscar soluciones sin afectar a la población ni la circulación en las vías de comunicación.