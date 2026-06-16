Sedena se deslinda de exgeneral Mérida acusado en Estados Unidos

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, deslindó responsabilidades de la institución sobre el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien enfrenta un proceso penal en Estados Unidos por conspiración para importar narcóticos y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Defensa Nacional, sostuvo que son los gobiernos estatales quienes realizan los nombramientos y que la participación de la dependencia se limita a emitir opiniones cuando son requeridas.

"Son los gobiernos de los estados. Ellos, en un momento dado, pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se pide la opinión de cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera y se da la opinión", consideró.

Previamente, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró que era la Defensa Nacional quien estuvo involucrada en la designación de Gerardo Mérida Sánchez como titular de seguridad estatal y no al entonces gobernador de Morena, Rubén Rocha Moya.

El secretario explicó que Gerardo Mérida dejó de pertenecer al Ejército desde su retiro y que actualmente no mantiene ninguna relación laboral con la Defensa Nacional.

"La única relación que pudiera tener es un aspecto administrativo con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas por temas relacionados con el pago de haberes y servicios para su familia", expuso.

Trevilla Trejo comentó que la Defensa Nacional no da seguimiento al proceso judicial que enfrenta el militar retirado en Estados Unidos.