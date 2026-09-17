Detienen a hijo de expresidente municipal de Loma Bonita por presunto secuestro agravado

Como resultado de trabajos de investigación y seguimiento ministerial, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de *R. R. E., de 41 años, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, dentro de la causa penal 288/2023.

El imputado es hijo de Raymundo Rivera Hernández, expresidente municipal de Loma Bonita.

De acuerdo con la información procesal disponible, el caso corresponde a hechos cometidos en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene reservada.

La detención representa un resultado de la estrategia implementada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a partir de trabajos de investigación, seguimiento jurídico y coordinación operativa que permitieron localizar al imputado, ejecutar el mandato judicial y presentarlo ante la autoridad competente.

La institución, encabezada por el Fiscal General del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, ha fortalecido el seguimiento de investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, particularmente aquellas que requieren coordinación entre las áreas ministeriales, policiales y especializadas de la Fiscalía.

En este caso, una vez cumplimentada la orden de aprehensión, durante la audiencia inicial el Juez de Control calificó de legal la detención.

Posteriormente se realizó la comunicación de la imputación y el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de R. R. E. por el delito de secuestro agravado.

La defensa y el imputado se acogieron al término constitucional ampliado, por lo que fueron señaladas las 09:00 horas del 21 de septiembre de 2026 para la continuación de la audiencia, en la que el órgano jurisdiccional deberá resolver su situación jurídica.

Como medida cautelar, el Juez de Control impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que R. R. E. permanece internado en el Centro de Reinserción Social de Tanivet, Oaxaca.

El procedimiento se desarrolla ante el Juzgado de Control de Tuxtepec.

La actuación ministerial permitió llevar ante la justicia a una persona investigada por uno de los delitos de mayor impacto social, y forma parte de las acciones institucionales encaminadas a fortalecer el combate al secuestro y la procuración de justicia en la Cuenca del Papaloapan y la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

El trabajo coordinado de las áreas de la Fiscalía resulta especialmente relevante en investigaciones de esta naturaleza, en las que el seguimiento de los actos de investigación y la correcta integración jurídica de los expedientes son determinantes para que los casos puedan avanzar ante los tribunales.

El proceso penal se encuentra en su etapa inicial. R. R. E. debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.