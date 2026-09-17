Muere bebé de 11 meses tras caer de la cama

A dos días de que una bebé de apenas 11 meses muriera tras permanecer hospitalizada por una lesión en el cráneo, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, en el municipio de General Zuazua, Nuevo León.

La diligencia fue realizada este miércoles por agentes ministeriales, con apoyo de personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, como parte de una investigación iniciada por el presunto delito de feminicidio.

El inmueble intervenido se encuentra sobre la calle Alamedilla, en la colonia Valle de Santa Elena, donde la pequeña habría sufrido una caída el pasado viernes 11 de septiembre.

La menor permaneció bajo atención médica durante los siguientes días debido a la gravedad de la lesión que presentó en la cabeza. Finalmente, la mañana del martes se confirmó su fallecimiento en el Hospital Materno Infantil, ubicado en Guadalupe.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, la bebé habría caído accidentalmente de una cama mientras se encontraba al cuidado de una persona, debido a que su madre se encontraba trabajando.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió la lesión y determinar si la caída fue realmente accidental o si existió alguna otra circunstancia relacionada con la muerte de la menor.

Durante la intervención, los detectives realizaron una inspección del inmueble en busca de elementos que pudieran aportar información para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre el aseguramiento de objetos o indicios derivados de la diligencia.

La investigación también contempla los testimonios de las personas que se encontraban con la menor al momento del accidente, además de los datos obtenidos durante su atención médica.

La menor fue trasladada inicialmente a una clínica después de sufrir el golpe y, debido a la gravedad de su condición, posteriormente fue llevada al Hospital Materno Infantil, donde permaneció internada hasta su muerte.

El fallecimiento de la menor llevó a la Fiscalía a abrir una carpeta bajo el supuesto de feminicidio, mientras continúan las indagatorias para establecer las circunstancias exactas en las que sufrió la lesión que terminó por costarle la vida.

Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por este caso, ya que la autoridad ministerial deberá reunir los elementos necesarios para determinar si existe responsabilidad penal y, en su caso, contra quién correspondería ejercer alguna acción legal.

El domicilio permanecerá como parte de las diligencias de investigación mientras los peritos y agentes continúan con el análisis de los elementos obtenidos durante el cateo.

La Fiscalía mantiene la investigación abierta para esclarecer la muerte de la bebé de 11 meses y determinar si se trató de un accidente o de un hecho que pudiera constituir un delito.