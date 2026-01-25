Secuestra a su amigo por una deuda de mil pesos

Un joven fue privado de la libertad por uno de sus amigos, luego de una discusión originada por una deuda de mil pesos, en hechos ocurridos al interior de una casa ubicada en la avenida Torres Norte, en la colonia Hacienda El Palmar, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Fuentes revelaron que la víctima, identificada como Dilan Alexander Mata, acudió al inmueble tras ser citado por conocidos con quienes mantenía una relación de amistad. Sin embargo, una vez en el lugar, la reunión derivó en una discusión por el pago del dinero que presuntamente había sido prestado con anterioridad.

Según el testimonio recabado, durante el altercado verbal, dos jóvenes sometieron a la víctima, la amarraron y la mantuvieron retenida contra su voluntad dentro del domicilio, exigiéndole el pago inmediato del efectivo.

El joven permaneció privado de la libertad durante un lapso, sin posibilidad de salir del inmueble.

Se reveló que los presuntos agresores utilizaron la intimidación física para presionar a la víctima, lo que elevó el nivel de riesgo y configuró el delito de privación ilegal de la libertad.

La víctima logra escapar y pedir ayuda

En un momento de descuido, Dilan Alexander Mata logró liberarse y escapar por una ventana. Una vez en el exterior, pidió auxilio a personas que transitaban por el sitio, quienes al conocer lo ocurrido dieron aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias.

Minutos después, elementos de la policía municipal de Santa Catarina arribaron al lugar y brindaron apoyo a la víctima, quien presentaba signos de alteración emocional derivados del incidente.

Una persona detenida

Tras el operativo implementado en el domicilio, las autoridades lograron la detención de Fernando Emmanuel N., quien fue señalado como uno de los presuntos responsables de la privación de la libertad. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la participación de una segunda persona involucrada en los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Localizan a hombre reportado como desaparecido

Un hombre que contaba con un reporte de búsqueda en el municipio de Guadalupe fue localizado este jueves por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que fuera visto deambulando desorientado en pleno centro de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas, en el cruce de Hidalgo y Cuauhtémoc, a las afueras de una joyería ubicada en el primer cuadro de Monterrey, donde el personal del establecimiento detectó a una persona de la tercera edad que parecía no ubicarse en tiempo ni lugar.

Tras el aviso canalizado desde el C4, elementos de la Policía Turística acudieron al sitio y localizaron a Federico Alvarado, de 76 años, quien manifestó no recordar cómo había salido de su domicilio ni el motivo por el cual se encontraba en esa zona de la ciudad.

El adulto mayor indicó que vivía en la colonia Valle de San Roque, en Guadalupe.

Ante esta situación, los oficiales procedieron a trasladarlo a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde se realizaron las verificaciones correspondientes.

Posteriormente, se logró contactar a su hija, Maricela Alvarado, quien ya había interpuesto un reporte por extravío ante el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).

Gracias a dicho reporte, se pudo establecer comunicación con el resto de los familiares, quienes acudieron al Parque Alamey, punto donde finalmente se realizó la entrega del adulto mayor, concluyendo así el protocolo de localización y reunificación familiar.

jcp