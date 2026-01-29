Secretario de Seguridad Pública niega robo de motocicleta y justifica proceder policial

Ante la denuncia por la desaparición de una motocicleta, esta mañana el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, negó que el vehículo hubiera sido robado por los uniformados, y justificó el proceder de los policías estatales.

Únicamente mencionar que los policías, antes de hacer alguna detención, perdón, posteriormente de hacer alguna detención o aseguramiento, solicitan mando y conducción del Ministerio Público, y él es quien les da la indicación de qué es lo que se debe de hacer, ya sea con la motocicleta en este caso o con algún detenido”

La Policía Estatal señala que la motocicleta en cuestión tiene placas sobrepuestas, y que el vehículo está detenido en el Depósito Vehicular 8, de Jalisco. En este caso se informa que se abrió una carpeta de investigación bajo mando y conducción del agente del Ministerio Público Mario Gómez, segunda guardia.

El gobierno estatal señala que en esta administración han retirado de las calles más de 17 mil motocicletas irregulares.

El denunciante asegura que compró la motocicleta usada, y dijo que cuenta con factura endosada a su nombre y tarjeta de circulación. Desconoce si la placa es sobrepuesta, por lo que el secretario de Seguridad lo invitó a presentarse ante la dependencia para que le auxilien en caso de que hubiera sido víctima de un delito por parte de quien le vendió la moto.