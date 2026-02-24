Multa por uso de imagen de La Reina del Pacífico para promover serie; ¿quién pagará?

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió negar el amparo promovido por la cadena Telemundo, al considerar que utilizó sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, para promocionar la serie La Reina del Sur.

La resolución confirma la multa impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), equivalente a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, aproximadamente 448 mil pesos, por el uso de la imagen con fines de lucro indirecto.

El proyecto fue presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien propuso confirmar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional solicitada por la televisora.

La controversia giró en torno a los artículos 87 y 231 fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor, los cuales establecen que:

El retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso”, salvo excepciones específicas como fines informativos o periodísticos y cuando la imagen sea accesoria en un conjunto o captada en un espacio público con relevancia noticiosa.

La Corte determinó que la promoción de una serie comercial no constituye un ejercicio protegido de libertad de expresión con interés público, ya que no aporta valor al debate democrático ni a la vida comunitaria.

Sandra Ávila Beltrán, la sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo. Especial

Prescripción y libertad de expresión

El Pleno analizó dos aspectos centrales.

Prescripción del procedimiento administrativo

Se argumentó que la ley especial no establece un plazo específico para iniciar el procedimiento sancionador. Sin embargo, la Corte concluyó que no existe violación al principio de seguridad jurídica, ya que aplica el plazo de cinco años previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.Uso de imagen vs. libertad de expresión

Telemundo sostuvo que la difusión era un ejercicio periodístico. No obstante, la Corte sostuvo que el uso de la imagen con fines promocionales y comerciales no se encuadra dentro de las excepciones informativas, especialmente cuando existe un modelo de negocio basado en suscripción a plataforma de streaming, lo que implica lucro directo o indirecto.

La multa fue inicialmente impuesta por el IMPI en diciembre de 2021 y posteriormente confirmada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En su comunicado difundido el 23 de febrero, la SCJN reiteró que el objetivo de la resolución es proteger el derecho a la propia imagen y a la intimidad, estableciendo que sus límites solo son válidos cuando atienden a un interés público genuino.

Sandra Ávila Beltrán

Sandra Ávila Beltrán fue deportada a México en agosto de 2013 tras declararse culpable en Estados Unidos por complicidad en tráfico de drogas. El 25 de julio fue condenada a 70 meses de prisión. En su momento fue relacionada con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes del caso, la empresa utilizó una escena donde aparece Ávila Beltrán para promocionar la producción. La afectada llegó a solicitar el 40% de regalías estimadas sobre ingresos calculados en alrededor de 800 millones de dólares generados por la segunda temporada de la serie.

Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, abandonaba a las 22:05 horas el módulo para mujeres del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, conocido como El Rincón, de Nayarit. Era agosto del 2015.

La sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo fue condenada en el 2007 a cinco años de prisión y a mil días de multa por la comisión de delitos de procedencia ilícita. En 2012, fue llevada a Estados Unidos para ser juzgada por tráfico de cocaína; un año después se declaró culpable en un tribunal de ese país por asistencia económica a un narco convicto, por lo que se le condenó a 70 meses de prisión, tiempo que cumplió cuando estuvo en México.

De acuerdo con informes de la entonces PGR, Rafael Caro Quintero, tío abuelo, y Félix Gallardo, tío directo, enseñaron a La Reina del Pacifico los movimientos financieros y las negociaciones con las organizaciones criminales dedicadas al contrabando de narcóticos.

Con los recursos aprendidos y las recomendaciones de Félix Gallardo y Caro Quintero, Sandra Ávila Beltrán comenzó su carrera en el mundo del tráfico de drogas con los cárteles de Tijuana y Sinaloa, escisiones del cártel de Guadalajara.

El presente de La Reina del Pacífico es diferente. Ahora comparte videos a través de la plataforma TikTok.

asc