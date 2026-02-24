Capo se refugió en unas cabañas de descanso; EU alertó de complejos de el Mencho

Lo que para miles de turistas es un pintoresco destino de montaña en el occidente de México, para Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era una maquinaria de blanqueo de capitales.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en registros oficiales de las autoridades estadunidenses, el refugio donde el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue ubicado recientemente no era un escondite fortuito, sino un enclave financiero bajo vigilancia internacional desde hace años.

Desde marzo de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado a la zona de Tapalpa como un punto neurálgico para el lavado de dinero del CJNG.

Conjuntos de cabañas, negocios fachada

Según los documentos citados por MCCI, tres conjuntos de cabañas operaban como negocios fachada: Las Flores Cabañas, Cabañas La Loma y Cabañas La Loma en Renta.

El historial de estas propiedades revela una vigilancia de larga data.

Las Flores Cabañas estaba bajo la lupa desde 2015, mientras que Cabañas La Loma fue sancionada en 2017.

Para 2020, estos establecimientos fueron catalogados formalmente como entidades vinculadas a la estructura de Los Cuinis y el CJNG.

La relevancia de estos antecedentes cobró un nuevo sentido tras el operativo detallado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, pues la inteligencia militar logró rastrear a una persona de confianza de una de las parejas sentimentales de Oseguera Cervantes, quien la trasladó a una de estas instalaciones el pasado 20 de febrero para reunirse con el capo.

El 21 de febrero se obtuvo información de que El Mencho permanecía en ese sitio, acompañado de un círculo de seguridad”, explicó el general Trevilla Trejo durante la conferencia matutina del lunes.

El saldo del operativo fue de ocho presuntos integrantes de la delincuencia organizada muertos y el aseguramiento de la propiedad. Las imágenes difundidas muestran cabañas que, lejos de ser simples centros de lavado de dinero, funcionaban como puntos de extracción y resguardo para la cúpula del cártel bajo una estricta protección armada.

