Recuentos oficiales: Homicidios en México: ¿un nuevo punto de inflexión?

El abatimiento del líder del grupo criminal denominado como Cártel Jalisco Nueva Generación marca un punto de inflexión en la historia de la seguridad pública en México, pues se trata de uno de los golpes más significativos del Estado mexicano a las estructuras delincuenciales que operan en el país, y particularmente en este caso, al considerado como más sanguinario y violento grupo criminal en México.

Desde esa perspectiva, es importante considerar que lo deseable es que continúe el debilitamiento de las capacidades operativas de los grupos delincuenciales, y que, con ello, disminuya también la incidencia delictiva, particularmente los homicidios intencionales, cuya suma en las últimas décadas coloca a México como uno de los países más violentos del mundo.

Los datos del SESNSP

De acuerdo con las estadísticas de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los años 2019 y 2025, en México han sido víctimas de homicidio doloso un total de 183,454 personas. En esta estadística, hay un marcado descenso en el número de casos. En efecto, en 2019 el número de personas asesinadas fue de 29,406 (80.5 al día). En 2020, 28,796 (78.9 diarios); en 2021, una suma de 28,262 (77.4 por día); en 2022, fueron 26,272 (71.9 diarios); en 2023 desciende a 25,271 (69.2 diarios); en 2024 sube a 25,463 (69.7 al día), mientras que en 2025 se da la mayor reducción de la serie, con 19,984 (54.7 por día).

Estos datos implicarían que, entre el primer año de la serie y el último, habría una reducción de -32.04% en el número de homicidios registrados en el país, y en números absolutos, una cifra de -9,422 homicidios en un solo año, una cifra bastante relevante.

Los otros datos del Inegi

Es importante subrayar que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son muy distintos a los reportados por el Secretariado Ejecutivo. Esto se debe a la metodología utilizada. El Inegi genera información a partir, no sólo de carpetas de investigación, sino que se alimenta además de los certificados de defunción de la Secretaría de Salud; de los registros de los Servicios Médico-Forense; así como de las actas de defunción del Registro Civil.

De esta manera, en la contabilidad del Inegi, que, además es por Ley, la información oficial del Estado mexicano habría un total de 222,711 personas víctimas de homicidio intencional, entre los años de 2019 y 2025. Esto es, una diferencia de 39,166 homicidios más, y esto considerando además que las cifras de 2025 son preliminares y sólo incluyen el primer semestre.

De esta forma, la reducción en el Inegi no es tan acentuada como en el Secretariado Ejecutivo: en efecto, en el 2019, la cifra fue de 36,661 personas asesinadas; en 2020, de 36,773; en 2021, 35,700; en 2022, 33,287; en 2023, 32,252; en el 2024, 33,550; mientras que, en el primer semestre de 2025, el registro fue de 14,488 homicidios; en una proyección lineal, la cifra final esperada para ese año sería de alrededor de 29,055. La reducción, de confirmarse el dato, sería de alrededor de 20% entre 2019 y 2025, y no el -32% que estima el Secretariado Ejecutivo.

+Diferencia del 27% entre datos del Inegi y el SESNSP

Es importante señalar que, en promedio, la diferencia entre los datos del Inegi y del Secretariado Ejecutivo es de alrededor de 27.5%; es decir, de cada 4 homicidios, el Secretariado Ejecutivo estaría reportando sólo tres. Además de que, en 2024, la diferencia fue de 31.8 por ciento.

*www.mexicosocial.org

*mcam