El amor llevó a El Mencho a su caída; “se demostró la fortaleza del estado mexicano”

Al ubicar, organizar el operativo y abatir a Rubén Oseguera, El Mencho, se demostró la fuerza del Estado, aseguró el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla.

El operativo se planeó durante días, luego de que se pudo identificar que una de las parejas sentimentales del líder del CJNG estuvo en Tapalpa, Jalisco, confirmando que en esa comunidad se encontraba El Mencho.

Trevilla detalló que la incursión para detener a El Mencho fue orquestado por el personal de Fuerzas Especiales de la Defensa y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

En la incursión para tratar de detener al criminal, los elementos de las Fuerzas Armadas fueron repelidos por el equipo de seguridad, quienes escaparon hacia el bosque cercano, donde finalmente El Mencho fue herido y elementos de las Fuerzas Armadas fueron abatidos.

El enfrentamiento fue calificado por Trevilla como “muy violento”.

“Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida… Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa.

“Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron sumisión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, afirmó Trevilla.

Por otra parte, con un video en el que se escucha de fondo el Toque de Silencio y se muestran imágenes de ceremonias fúnebres y de operativos de los diferentes cuerpos que la integran, la Defensa recordó a su personal caído en cumplimiento del deber.

Aunque no se hace referencia a un operativo en particular, el video se subió la cuenta de Instagram de la dependencia, luego de que en la Conferencia de Palacio Nacional se informó que 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en el operativo. También publicó una esquela.

Con información de David Vicenteño

EU aportó información para captura

Para la ubicación y el intento de detención de Rub´en Oseguera Cervantes, El Mencho, se sumó la inteligencia reunida por las Fuerzas Armadas de México e información aportada por el gobierno de EU, aseguró el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla.

De acuerdo con el secretario, El Mencho fue ubicado gracias al seguimiento que se hizo de uno de los guardias de seguridad de una de las parejas sentimentales del capo, que los llevó hasta el poblado de Tapalpa, Jalisco.

“Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, eso es con inteligencia militar de nosotros. Hubo, insisto, mucha información adicional, muy importante que nos dio Estados Unidos, pero que todo eso ya integrado y bien analizado nos pudo dar la localización exacta”, expuso Trevilla.

Explicó también que el proceso de recopilación de información es complejo y requiere de amplios periodos de seguimiento de los objetivos involucrados.

“Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado: se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes nacionales, internacionales.

“Hay convenios que tiene México, inclusive, con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol. Además, nosotros, como Fuerzas Armadas, hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de EU y es importantísimo ese intercambio de información”, reiteró Trevilla.

Arturo Páramo

Matan a operador de bloqueos

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dio a conocer que tras la operación realizada en Tapalpa, Jalisco, donde falleció El Mencho, se ubicó a un sujeto que, desde El Grullo, Jalisco, coordinaba los bloqueos, aunque fue abatido.

Se determinó con inteligencia militar que Hugo “H”, alias El Tuli, operador logístico financiero y principal persona de confianza del capo, se encontraba en El Grullo, desde donde coordinaba los bloqueos a carreteras, el incendio a vehículos, ataques a instalaciones militares, negocios e instalaciones del gobierno, entre otros.

Sin embargo, El Tuli fue abatido por elementos de las Fuerzas Armadas tras repeler una agresión.

El Tuli ofrecía 20 mil pesos por cada militar que asesinara todo el personal del CJNG.

Se le aseguraron un arma larga, un arma corta; 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares, cartuchos, cargadores y el vehículo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.

Trevilla adelantó que la presencia militar en Jalisco se reforzará con elementos de las Fuerzas Armadas.

Arturo Páramo