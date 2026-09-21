SCJN definirá si son válidas las pruebas de Suiza en el caso Odebrecht

Sin discusión y por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si son válidas las pruebas entregadas por la Confederación Suiza en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en las investigaciones del presunto pago de un soborno por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso, luego de que un Juez Federal determinó excluir las evidencias solicitadas a Suiza, en una audiencia realizada en junio de 2024, en el proceso que se sigue al indiciado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con su votación de mayoría, de este lunes, con la postura en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, y la ausencia de su colega Loretta Ortiz Ahlf, la Corte deberá resolver si la información obtenida mediante el Tratado de Asistencia Jurídica entre México y la Confederación Suiza requería control judicial para incorporarse como prueba al proceso contra Lozoya Austin.

El tratado establece que la información entregada por la autoridad central del Estado requerido puede aceptarse como medios de prueba, sin necesidad de otra formalidad, lo que fue rechazado por el Juez de la causa y fue apelado por la FGR.