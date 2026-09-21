UNAM llama a formar estudiantes con criterio ante la inteligencia artificial

Al conmemorar los 475 años de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí Vanegas planteó que la Universidad debe formar estudiantes con mayor capacidad de análisis y criterio ante el avance de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las redes sociodigitales.

Lomelí advirtió que estas tecnologías están reconfigurando “vertiginosamente” la manera en que se aprende, investiga, crea y comparte conocimiento, por lo que la Universidad debe preparar a sus estudiantes para utilizarlas con criterio, verificar la información, fortalecer su capacidad de análisis y argumentación y ejercer responsablemente su juicio.

Sus posibilidades son extraordinarias, pero también plantean preguntas educativas, éticas, filosóficas, ambientales y sociales”, sostuvo el rector.

En un año marcado por las anomalías en el examen de admisión en línea para licenciatura, Lomelí también afirmó que la confianza pública exige revisar las decisiones institucionales y corregir aquello que sea necesario.

Cuando un procedimiento presenta fallas, corresponde admitirlas, esclarecer sus causas, adoptar las medidas pertinentes y precisar la intervención de cada parte”, dijo

El rector reiteró que la autonomía universitaria exige “transparencia, rigor, claridad, prudencia, integridad y rendición de cuentas”.

Y, al hacer un balance de los 475 años de historia universitaria, resumió uno de los rasgos que, dijo, han permitido a la institución mantenerse: “Nuestra fortaleza nunca ha provenido de pensar de la misma manera”, sino de construir espacios plurales capaces de procesar las diferencias mediante razones, normas y objetivos compartidos.

Al término del acto, al ser cuestionado sobre si los acontecimientos de su administración, entre ellos el asesinato de un alumno del CCH Sur, al interior del plantel y la crisis del examen de admisión, han hecho de ésta una gestión más complicada que las anteriores, respondió:

Cada gestión ha tenido sus retos y lo importante es poderlos enfrentar desde la solidez de la comunidad universitaria”.

La sesión extraordinaria del Consejo Universitario reunió a los exrectores José Sarukhán, Francisco Barnés, Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue; a la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, y a figuras como el empresario Carlos Slim.

UNAM llega a 475 años y mira hacia el medio milenio

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemorará este lunes 475 años de la fundación de la Universidad de México, su antecedente histórico, con una sesión extraordinaria de su Consejo Universitario que tendrá como escenario el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina.

A 25 años de llegar al medio milenio, la Universidad hará un alto en su historia para reflexionar sobre el papel que ha desempeñado en la generación y transmisión del conocimiento y sobre los desafíos que enfrenta hacia el futuro.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas presidirá la sesión, que se realizará en el recinto histórico donde la Universidad pondrá en perspectiva casi cinco siglos de educación superior, investigación y cultura.

La conmemoración tiene como lema “Nuestra historia es futuro” y forma parte de un programa que la UNAM ha desplegado durante 2026 con cerca de 400 actividades académicas, científicas, culturales, artísticas, deportivas y de divulgación en sus sedes de México y el extranjero.

La efeméride también tendrá un reconocimiento en la Cámara de Diputados. El pasado 14 de septiembre, el Pleno aprobó por unanimidad realizar una sesión solemne para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor la leyenda alusiva a los 475 años de la Universidad de México.

La celebración continuará en las próximas semanas con una magna exposición en el Colegio de San Ildefonso, que reunirá manuscritos, incunables, piezas artísticas, fósiles e instrumentos científicos, además de recursos tecnológicos inmersivos para recorrer la historia de la generación del conocimiento.

También está previsto un concierto especial con motivo de la reapertura de la Sala Nezahualcóyotl. La Universidad de México fue creada mediante cédula real expedida el 21 de septiembre de 1551, mientras que sus actividades académicas comenzaron en enero de 1553.

La UNAM reconoce en aquella institución su antecedente histórico. Este lunes, la sesión extraordinaria del Consejo Universitario marcará el acto central de la conmemoración y abrirá la discusión sobre el significado de cinco siglos de historia universitaria y el futuro de la institución pública de educación superior más grande del país.