SSPC forma a cuarta generación de la Escuela de Mandos de seguridad pública

Un grupo integrado por 13 mujeres y 27 hombres de instituciones federales, estatales y municipales de distintas entidades del país forma parte de la cuarta generación de la Escuela de Mandos que imparte la Academia Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este curso combina conocimientos especializados, intercambio de experiencias y ejercicios prácticos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de conducción, coordinación y toma de decisiones en las instituciones de seguridad.

Se detalló que las y los funcionarios que participan en este curso de formación de mandos pertenecen a la SSPC, a las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Marina) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

En las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, encabezó la ceremonia de inicio del curso.

La funcionaria indicó que la Escuela de Mandos fue creada, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, “para brindar formación especializada a quienes tienen responsabilidades de mando y complementar su experiencia con herramientas y criterios comunes que contribuyan a una visión integral de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Figueroa Franco reconoció la trayectoria de quienes integran esta generación y destacó que su experiencia constituye uno de los principales valores del modelo de formación.

“El intercambio entre perfiles con distintas responsabilidades permite ampliar perspectivas, incorporar nuevos conocimientos y avanzar hacia criterios comunes que puedan llevar de regreso a sus instituciones”, dijo al inaugurar el curso.

El rector del Inacipe, Jorge Nader Kuri, destacó que la preparación de quienes ejercen responsabilidades de mando requiere no solo conocimientos y experiencia, sino también criterio para valorar información y actuar bajo presión.