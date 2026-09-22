Cualquier protocolo es falible: directora de los CCH

A un año del asesinato del estudiante Jesús Israel al interior del plantel del CCH Sur, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades reconoce que ante una situación de riesgo “cualquier protocolo es falible”, por lo que se trabaja en la capacitación de los integrantes de las Comisiones Locales de Seguridad (CLS) y se mantiene pendiente la formación del personal de base para responder ante emergencias.

La directora general del CCH, María Patricia García Pavón, explicó en entrevista con Excélsior que, ante una situación similar a la ocurrida hace un año, hoy se buscaría garantizar la comunicación y el control inmediato de los accesos al plantel, además de una distribución más clara de las tareas entre quienes integran las CLS.

¿Qué haríamos de diferente? Una comunicación inmediata y control de manera inmediata en los accesos. La distribución de tareas está mucho más definida y mucho más clara para cada uno de los integrantes de la Comisión Local de Seguridad”, señaló.

La funcionaria indicó que, durante el último periodo vacacional, se dedicó un tiempo importante a capacitar a los integrantes de estas comisiones, considerados los primeros respondientes ante situaciones que comprometan a la comunidad del CCH.

Sin embargo, reconoció que todavía está pendiente capacitar al personal de base para atender este tipo de emergencias.

“Cualquier protocolo es falible, nada es perfecto, pero para eso es muy importante capacitar a nuestro personal de manera permanente”, sostuvo.

Mochila segura desde casa

Como parte de las medidas de prevención, el CCH realiza revisiones aleatorias de mochilas y mantiene una campaña permanente denominada Mochila segura desde casa.

La directora general del CCH explicó que la institución no tiene capacidad para revisar las pertenencias de todos los estudiantes que ingresan a los planteles.

“No es posible revisar 7 mil mochilas en la mañana y 7 mil mochilas en la tarde”, afirmó.

Por ello, las revisiones se realizan de manera aleatoria y en días particulares, mientras que la campaña busca que la prevención también comience desde casa y forme parte del compromiso de estudiantes, profesores y trabajadores.

De acuerdo con García Pavón, la respuesta de las familias y de los estudiantes ha sido, en general, positiva, pues las revisiones no tienen una intención punitiva.

Uno, dos alumnos son la excepción, pero no la regla”, dijo, al señalar que la instrucción para los cuerpos directivos y para el personal de base –cuando participa–, es realizar las revisiones “de una manera muy cuidadosa”.

La Mtra. Maria Patricia Garcia Pavon, Directora General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades CCH 2026 - 2030 Eduardo Jimenez Fernandez

Torniquetes e iluminación

A las revisiones de mochilas se suman medidas físicas para reforzar la seguridad en los planteles.

García Pavón destacó la instalación de torniquetes, que, según explicó, han reducido de manera importante el ingreso de personas ajenas a la comunidad del CCH Sur.

También mencionó el incremento de luminarias y los trabajos de poda, particularmente durante la temporada de lluvias, como acciones que contribuyen a mejorar el entorno escolar.

La estrategia incluye, además, redes de apoyo entre estudiantes, actividades de autocuidado y prevención, así como coordinación con autoridades locales para atender las condiciones de seguridad en el exterior de los planteles.

Llaman a no revictimizar

A un año del homicidio de Jesús Israel dentro del CCH Sur, el plantel no realizará un homenaje luctuoso al estudiante y, en su lugar, conmemorará la fecha con una jornada enfocada en salud mental, prevención de las violencias y reconstrucción de la comunidad.

La decisión responde a una petición expresa de los padres de la víctima, quienes solicitaron evitar actos o publicaciones que pudieran revictimizar a la familia.

La institución respetó esa decisión y las actividades programadas para hoy fueron planteadas para mantener la memoria sin convertir el aniversario en un acto centrado en el crimen.

Los padres nos han solicitado ya no mantener ese contacto. Dejaron el área de apoyo psicológico y también nos piden que su hijo no sea utilizado ni revictimizado”, señaló la directora general.

Ciudad de Mexico.03 febrero 2026.Alumnas y alumnos del CCH Sur UNAM ingresaron al plantel con un sistema de reconocimiento facial instalado en 15 torniquetes, medida adoptada tras el asesinato de un estudiante al interior del centro educativo hace 133 dias.Foto: Eduardo Jimenez Fernandez Eduardo Jimenez

La funcionaria agregó que los estudiantes y profesores que requirieron acompañamiento después de los hechos recibieron intervenciones de distintas áreas universitarias.

A un año de los hechos, García Pavón sostuvo que la seguridad requiere una respuesta permanente y coordinada, ya que “la seguridad es todos los días y todos los días las circunstancias cambian”.

Por ello, llamó a estudiantes, profesores y trabajadores a participar en la prevención, el cuidado y la construcción de redes de apoyo dentro de los planteles.

El CCH promoverá hoy la jornada “De la memoria a la paz: sanando el CCH Sur”, con actividades que comenzarán desde las 7:30 horas.

Habrá charlas sobre cultura de paz y talleres sobre emociones, miedo, prevención de la violencia, inclusión, convivencia y redes de apoyo, además de ejercicios de escritura y reflexión.

Asimismo, en el lugar donde ocurrió el homicidio se elaborará un mural, actividades de bordado, escritura y construcción de mapas de espacios seguros.

La fecha se convertirá también en una revisión sobre cómo ha cambiado este plantel a un año de lo ocurrido.