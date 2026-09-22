Líder de la SNTE crea un imperio de poder y redes políticas

La lista de señalamientos contra Alfonso Cepeda Salas, senador de Morena y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es extensa.

El dirigente sindical no es un líder electo democráticamente por la base magisterial. En realidad, es producto de un acuerdo político de los liderazgos del SNTE para cubrir un interinato que ya se prolongó ocho años.

Diversos profesores y grupos disidentes del gremio acusan a Cepeda Salas de encabezar una estructura que ha privilegiado los acuerdos políticos sobre la representación democrática de la base magisterial, así como de supuestos actos de corrupción para la manipulación de millones de profesores del sindicato.

Maestros de diversas secciones sindicales consultados por Investigaciones Excélsior sostienen que su dirigente nacional y un círculo cercano a él obtiene beneficios mediante la presunta venta de plazas, promociones, permisos laborales y altos salarios.

También denuncian que Cepeda Salas recibe comisiones derivadas de convenios comerciales con empresas que ofrecen productos y servicios a los trabajadores a sobreprecio, de manera similar a las tiendas de raya dentro de las haciendas anteriores a la Revolución de 1910.

En ocasiones, el sindicato hace alianzas con aseguradoras y con empresas que venden distintos productos y servicios, incluso muebles. Había una compañía llamada Servicente, que comercializaba cámaras, celulares y una gran variedad de mercancías. Los productos se ofrecían a crédito, en abonos, y terminaban costando hasta tres veces más que en las tiendas", denunció Fernando Ayala Torres, profesor con 39 años de servicio y egresado del Centro Regional de Educación Normal de Navojoa, Sonora.

Otro de los cuestionamientos recurrentes se refiere al uso de un avión propiedad del sindicato.

Integrantes del magisterio aseguran que, mientras el gobierno federal prescindió del avión presidencial, la dirigencia del SNTE dispone de un Learjet 60XR, matrícula XB-UOC, adquirido en 2015, que presuntamente es utilizado por Cepeda Salas para traslados personales y familiares.

De acuerdo con denuncias públicas, la aeronave ha realizado 95 vuelos durante los últimos seis meses. Acapulco es el destino frecuente de la nave sindical.

Supersalario

Profesores de la Sección 7 de Chiapas denunciaron que el líder sindical recibe un salario bruto de 550 mil pesos mensuales, dividido de la siguiente manera: sueldo base de 198 mil pesos, 137 mil de compensación garantizada; prestaciones de 72 mil pesos; 40 mil por gastos de representación y 50 mil pesos por bonos, viáticos y eventos.

Después de pagar 110 mil pesos de impuestos, una cuota sindical de 4 mil; 16 mil por la seguridad social en el ISSSTE, y 20 mil de otros descuentos, el líder del SNTE obtiene 400 mil pesos mensuales netos.

Los profesores contrastan esa cantidad con el salario promedio de un profesor frente a grupos, que va entre 15 y 18 mil pesos mensuales, lo que, señalan, difiere en 22 veces comparado con lo obtenido por Cepeda Salas.

Alfonso Cepeda Salas

Las acusaciones más severas provienen de las secciones 35 y 38, en la región de La Laguna, donde Cepeda Salas ha desarrollado gran parte de su carrera sindical desde hace cuatro décadas.

En esa zona, profesores inconformes cuestionan la construcción de diversos complejos recreativos conocidos como “áreas sociales”, que incluyen albercas, campos de futbol y otras instalaciones levantadas en predios de hasta cuatro hectáreas, mismos que han sido completamente bardeados.

Los críticos de estas obras sostienen que esos recursos deberían destinarse a fortalecer las prestaciones laborales del magisterio, y algunos incluso expresan sospechas sobre el posible manejo irregular de los recursos utilizados en ellas.

La construcción de espacios recreativos en municipios de Coahuila como San Pedro, Francisco I. Madero y Matamoros ha generado inconformidad entre la población, misma que reclama por la atención de necesidades más urgentes.

Una de las principales críticas es la edificación de una alberca con capacidad para 500 mil litros de agua en San Pedro, pese al grave problema de desabasto que enfrenta la región lagunera.

Los maestros consideramos contradictorio destinar grandes cantidades de agua a instalaciones recreativas mientras muchas familias carecen del servicio. Además de albercas, se han construido áreas sociales y canchas deportivas con una inversión considerable. La percepción es que estas obras benefician a un número reducido de personas, mientras se descuidan servicios básicos y prestaciones laborales", expresaron los consultados.

En el terreno político, Cepeda Salas asegura que nació y se desarrolló en el grupo encabezado por los exgobernadores de Coahuila Humberto y Rubén Moreira. Esta relación, automáticamente, liga la trayectoria del líder de los maestros con Elba Esther Gordillo, bajo la cual creció dentro de la estructura sindical.

Desde que asumió el control del SNTE en 2018, Cepeda Salas ha consolidado una red de relaciones políticas y económicas que, según profesores consultados, alimenta su aspiración por obtener la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila en 2030.