Arma Senado defensa de ascenso y descenso en el futbol mexicano

Con el respaldo unánime de las seis fuerzas políticas que lo integran y la voluntad de sus dos órganos de gobierno, el Senado de la República construirá una reforma de ley para restablecer el ascenso y descenso en el futbol profesional en México, a partir de incorporar el mérito deportivo como principio rector de las Asociaciones Deportivas Nacionales.

“Este es un asunto de interés público, de deliberación pública”, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, quien anunció que la iniciativa de ley que se presente “se tiene que deliberar”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, dejó en claro que, con base en lo que decidan las fuerzas políticas, la presidencia del órgano legislativo respaldará el acuerdo.

Consenso multipartidista

Durante el primer Conversatorio sobre el ascenso y descenso en el futbol mexicano, los vicepresidentes del Senado, Mauricio Vila Dosal, del PAN, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, recordaron que la anulación del ascenso y descenso excluye a millones de mexicanos de tener en sus estados la cercanía con el futbol profesional y condena a los equipos locales a la falta de crecimiento.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, resaltó que la suspensión del ascenso y descenso fue una decisión tomada en medio de la crisis por la pandemia de covid-19, pero no puede mantenerse como norma permanente, ya que distorsiona el sistema de competencia deportiva en el país.

En tanto, el senador Alejandro González Yáñez, del PT, manifestó el respaldo de su bancada a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para intervenir en la materia.

Interés público y desarrollo territorial

En la inauguración del conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que este deporte es un tema de interés público, pues las decisiones de las corporaciones privadas que participan en él impactan el empleo, la inversión regional y los derechos de las comunidades.

Presidentes de clubes de la llamada Liga de Expansión (antes segunda división) expusieron los argumentos técnicos por los que debe reabrirse la competencia deportiva integral.

Postura de los directivos

Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros, recordó que la propia FIFA sitúa el ascenso y descenso como la columna vertebral de la calidad en el balompié internacional.

La FIFA establece que el ascenso y descenso es uno de los principios que sustentan la pirámide mundial del futbol, y que el mérito deportivo, la solidaridad y la subsidiariedad son fundamentos de esa estructura. El ascenso y descenso no es una peculiaridad europea ni una práctica aislada. De acuerdo con la FIFA, la inmensa mayoría de las asociaciones miembro utilizan este mecanismo”, explicó.

Finalmente, Giovanni Solazzi, presidente del Cancún FC, aseguró que el formato cerrado actual rompe los incentivos de competencia y fomenta la mediocridad.