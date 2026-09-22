Sobreviviente de ataque en el CCH Sur pide ayuda para su jubilación

Ni seguridad, ni justicia, ni una jubilación digna.

Don Armando Bárcenas, trabajador de mantenimiento del CCH Sur, reprocha que a un año de haber sobrevivido al ataque de Lex Ashton, el supuesto incel o célibe involuntario, las autoridades universitarias no han cumplido con ninguna de las promesas que le hicieron.

Esto no ha cambiado nada, la verdad no ha cambiado", comentó a Excelsior el trabajador con 33 años de trayectoria en el plantel.

Entre las promesas fallidas, relató, está la de la seguridad, ya que ni siquiera hay luz en las noches, no se han aumentado las plazas de vigilancia y cualquiera puede entrar y salir del colegio.

También reclama la falta de justicia, pues su supuesto atacante y presunto homicida de un menor no ha recibido una sentencia pese a las pruebas en su contra.

Del mismo modo, menciona su jubilación, luego de que tras el supuesto intento de masacre, la UNAM se comprometió a ayudarle con ese proceso.

Ya estoy cansado, ya me quiero retirar", agregó.

Aunque han pasado 12 meses, el trabajador veterano narra que el ataque se siente

como si fuera ayer, antier, puede decirse. Yo lo sigo viendo así, y ahora veo un chamaco y digo: ‘ay, carajo’".

Lex Ashton, actualmente preso en el Reclusorio Oriente a la espera de un veredicto jurídico por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, presuntamente entró al plantel del CCH Sur el 22 de septiembre de 2025 con un atuendo de verdugo –sudadera negra, goggles y un cubrebocas– y una mochila llena de latas de gas pimienta y navajas, además de una guadaña, según la carpeta de investigación en posesión de.

Su primera presunta víctima fue un compañero estudiante de 16 años, Jesús Israel, quien falleció en el estacionamiento tras recibir seis puñaladas frente a su novia.

La segunda víctima fue don Armando, quien se encontraba sentado al interior del plantel tomando una llamada antes de toparse con el presunto asesino.

Lex Ashton, agresor del CCH Sur.

El adulto mayor recuerda que el joven lo roció con gas pimienta para cegar su vista antes de clavarle la guadaña en el lado derecho de su cabeza. Pese a la herida, logró desarmarlo y alertar a sus compañeros para que lo persiguieran hasta un edificio de donde supuestamente intentó arrojarse.

En la escena, autoridades detuvieron a Ashton, quien sobrevivió a la caída, y recabaron los indicios para formular la carpeta de investigación en su contra. Pero un año después, su caso no ha llegado a la audiencia intermedia, y mucho menos a una sentencia.

“Yo digo que tiene que pagar lo que tiene que pagar el chavo”, opinó don Armando, quien sigue viviendo con las secuelas de ese día.

“Me duele, me duele la cabeza, más que nada de noche. Ahorita ando trabajando y me distraigo. De repente me entran unos dolores, piquetes de cabeza”.

"Sufrió psicosis"

El próximo 30 de septiembre se reanudará la audiencia intermedia en donde la defensa de Ashton buscará proporcionar evidencia que demuestre que el presunto homicida estaba bajo una psicosis y, por ende, justificar sus acciones, explicó su abogado, David Retes.

Tenemos la esperanza de que, en el Colegiado, o ya sea directamente a la SCJN, sea un fallo a favor y efectivamente nos den la libertad a Lex. Ojo, no absolutoria, porque estaríamos engañando, sino para que siga su proceso fuera", dijo el defensor, quien interpuso un amparo para intentar cambiar la medida cautelar de prisión preventiva y que su cliente siga su proceso penal en un centro de salud mental.

Retes aseguró en entrevista con Excelsior que ha habido obstaculización en las investigaciones sobre el caso, además de que consideró que, de las pruebas en contra de su cliente, no existe “ninguna en concreto para comprobar que efectivamente nuestro representado mató o acuchilló al hoy occiso. Y tampoco hay elementos suficientes para poder comprobar que efectivamente hay un homicidio en grado de tentativa”.

El caso continúa bajo investigación, mientras la defensa de Ashton espera que se resuelva el amparo y don Armando Bárcenas reclama que se cumplan las promesas que le hicieron.