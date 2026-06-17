SCJN reasumirá discusión sobre eutanasia y suicidio asistido

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reasumir la competencia para discutir un amparo en revisión sobre la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido.

En la sesión de este miércoles se resolvió la Solicitud de Reasunción de Competencia 98/2026 formulada por el ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, y de su colega, Irving Espinosa Betanzo.

Con la resolución votada por la mayoría, únicamente la ministra María Estela Ríos González no voto por reasumir el asunto, la SCJN conocerá el amparo en revisión 147/2026, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En la sesión participaron la ministra Loretta Ortiz Ahlf, y los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Espinosa Betanzo y el presidente Aguilar Ortiz, para destacar la importancia de discutir el tema.

Pero los ministros Guerrero García y Aguilar Ortiz precisaron que su interés por retomar la discusión no implicaba estar a favor o en contra de los temas de la eutanasia y el suicidio asistido.

El origen del debate: El amparo de una paciente y tanatóloga

El asunto se basa en el amparo promovido por una tanatóloga que, por cuestiones profesionales ha apoyado a personas con enfermedades terminales y a sus familias, pero, además, ella fue diagnosticada con cáncer de mama.

La quejosa está impugnando la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en la Ley General de Salud, en la que se establece que la muerte, en los casos de enfermedad, debe ocurrir de manera natural.

“Como han señalado, este tema va a ser de gran interés de la sociedad, y yo solamente quisiera precisar que en este momento, también para nuestros invitados, que en estos asuntos de facultad de atracción y de reasunción de competencia la Corte tiene dos momentos.

“Uno en donde decide su atrae o si reasume competencia, no estamos definiendo si, en este caso, es constitucional o no esta prohibición absoluta, solamente estamos decidiendo si la Corte ahora atrae o reasume competencia en este asunto concreto y más adelante habremos de analizar a profundidad la temática”, explicó el ministro presidente Aguilar Ortiz.