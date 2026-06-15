El sargazo asfixia a Playa del Carmen y ahuyenta al turismo

De enero a la fecha en Quintana Roo se han recolectado 63 mil toneladas de sargazo, según la Secretaría de la Marina que al anticipar un arribazón próximo, requiere de nuevas estrategias de contención.

El Contralmirante de la XI Zona Naval, Ariel Mendoza Rosales reconoció que al anticiparse un nuevo arribazón, se requieren nuevas estrategias de contención.

“Las nuevas estrategias que se van a implementar, la atención desde el mar, es importante tener no únicamente una barrera de contención que permita detener a esta macroalga en las costas del Estado de Quintana Roo sino también atenderlo desde el mar, es por eso que se va a ampliar esta estrategia de manera previa”

Actualmente la Marina tiene instalado casi nueve mil metros de barrera en el Estado entre Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, en Tulum, Mahahual y se tienen proyectados que se instalen más de 16 mil metros este año. En cuanto a embarcaciones, se cuenta con un buque transocéanico, 11 buques sargaceros costeros, 22 embarcaciones menores, tres sargaceras de aguas someras.

Reproducir La Semar cambiará su estrategia tras recolectar 63 mil toneladas de sargazo.

“La estrategia sigue implementada, se requiere de un nuevo esfuerzo y mejores medidas, pero bueno, se está actuando de manera integral”, dijo.

Mientras tanto, el arribo masivo de esta macroalga continúa afectando a comercios y turismo en Playa del Carmen, pero también de Mahahual, Tulum e incluso Isla Mujeres, Puerto Morelos y Cancún, en donde esta hoy parece incontenible pese a los esfuerzos del sector privado y los tres órdenes de gobierno.

“Se supone que el mal tiempo la iba a mover y nada… nada, está paleta, ahí vienen las vacaciones y está igual (…) el sargazo, por eso no llega la gente todo en las redes lo ven, si nosotros somos de ventas, está baja la venta”, asegura Alfredo Cámara, comerciante de la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

El panorama ha mermado en la economía de los comercios locales que enfrentan la ausencia de turistas a causa del sargazo; pero mientras unos no vislumbran una mejora para el periodo vacacional de verano, para otros es la luz al final del tunel.

Y los visitantes buscan alternativas para aprovechar su viaje al Caribe Mexicano

“Están horribles, están horribles, está todo feo, tenemos que ir a otro lado para poder bañarme”, dice Felipe, un visitante Chileno que llegó a Playa del Carmen.