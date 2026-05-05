Sarampión rebasa los 17 mil contagios en México

México ya acumuló 17 mil 061 contagios y 37 muertes por sarampión, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud con corte al 4 de mayo.

Cabe señalar que la notificación de casos inició en febrero del año pasado cuando se hizo oficial el brote de esta enfermedad viral en el país.

No obstante, la mayoría de los pacientes se han confirmado en los primeros cuatro meses de 2026 con un total de 10 mil 453 casos.

Los menores de 1 a 4 años de edad fueron los más afectados.

En segundo lugar se ubicaron las personas de 25 a 29 años y en seguida los niños de 5 a 9 años.

CDMX REPORTA 892 CASOS DE SARAMPIÓN

En lo que va del año, Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número de pacientes.

Con 5 mil 945 contagios, la entidad Jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la lista.

Le siguió la capital del país, con 892 casos y en tercer lugar la entidad Chiapaneca con 789.

Hasta el momento las 32 entidades federativas han reportado contagios. Con respecto a los municipios que han tenido presencia de sarampión, el número aumentó a 486.

SUMAN 37 FALLECIMIENTOS POR SARAMPIÓN

El pasado 27 de abril, en la Ciudad de México se confirmó una muerte por sarampión, por lo cual, en esta entidad ya sumaron 3 fallecimientos.

En consecuencia, la cifra total acumulada durante el periodo 2025-2026, aumentó a 37.

Las 10 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

Chihuahua: 21 Jalisco:5 Durango: 2 Ciudad de México: 3 Sonora: 1 Michoacán: 1 Tlaxcala: 1 Chiapas: 1 Guerrero: 1 Sinaloa: 1

Ante este panorama, la Secretaría de Salud recordó a la población que durante el mes de mayo se está realizando la Jornada Nacional de Vacunación, donde además de inmunizar contra sarampión, se están aplicando todas las vacunas incluidas en la Cartilla Nacional de Salud.

Por tanto, la dependencia federal exhortó a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación.

Reiteró que la inmunización contra sarampión está dirigida principalmente a:

-Niños de 6 meses a 12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación.

-Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis.

JCS