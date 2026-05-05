Economía circular para reducir la generación de basura: Partido Verde

Para reducir la generación de basura, el Partido Verde advirtió la necesidad de que México acelere la transición a modelos de economía circular. Destacó que ante el aumento de residuos que se generan durante las temporadas de alto consumo, el turismo y los eventos masivos, se deben aprovechar mejor los materiales para disminuir la presión en los servicios públicos y el medio ambiente.

Puso como ejemplo la Copa Mundial de futbol. Destacó que será un desafío por el incremento de visitantes, consumo en comercios, la actividad hotelera, los restaurantes, bares, transporte y espacios públicos. Por ello, consideró indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen de manera coordinada para prevenir la acumulación de residuos desde su origen.

El Partido Verde recordó que la Ley General de Economía Circular, impulsada por este instituto político y aprobada en ambas cámaras, establece los mecanismos jurídicos para esta labor. Esta ley facilita la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Subrayó que la coordinación es clave para evitar esfuerzos aislados y garantizar que la economía circular se traduzca en acciones concretas en mercados, hogares, comercios, hoteles, restaurantes, eventos y espacios públicos.

Agregó que cada nivel de gobierno tiene responsabilidades específicas en la recolección, separación y reciclaje de desechos. Reiteró la importancia de fomentar la reutilización, el reciclaje y el consumo responsable para consolidar la economía circular como una política pública nacional que permitirá enfrentar los retos ambientales derivados del crecimiento turístico, comercial y urbano.