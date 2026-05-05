Marina del Pilar refuerza unidad con alcaldes y legisladores en Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo una reunión con alcaldes, así como con legisladores locales y federales, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y consolidar una agenda común en favor del bienestar de la población.

Durante el encuentro, la mandataria estatal destacó que la unidad es un eje fundamental del proceso de transformación que vive el país, ya que permite atender con mayor eficacia las necesidades sociales, particularmente de los sectores más vulnerables.

Durante el encuentro se definieron como temas urgentes el fortalecimiento de la seguridad, el impulso a la obra pública y la continuidad de los programas sociales. Foto: Especial

Ávila Olmeda subrayó que la colaboración entre los gobiernos municipales y el Poder Legislativo es clave para impulsar políticas públicas con enfoque social, orientadas a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las familias en la entidad.

Asimismo, reiteró que su administración mantiene firme el compromiso con los principios de la transformación, colocando en el centro el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses particulares. “El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás”, expresó.

En la reunión se abordaron temas prioritarios como el fortalecimiento de la seguridad, el impulso a la obra pública y la continuidad de los programas sociales, con el objetivo de generar resultados concretos para la población.