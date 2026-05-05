Demandan justicia para Roberto, guardia de antro asesinado por clientes

A más de dos meses del homicidio de un guardia de seguridad privada ocurrido en un bar de Ciudad Sahagún en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, familiares de la víctima denunciaron falta de avances en la investigación y exigieron a las autoridades la detención de los presuntos responsables.

De acuerdo con los testimonios, el presunto agresor principal estaría identificado; no obstante, hasta el momento no se ha concretado su aprehensión.

Por ello, los familiares se manifestaron al exterior de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) donde afirmaron que incluso se habría informado previamente sobre su posible ubicación, sin que se ejecutaran acciones para su captura.

Asimismo, indicaron que en el ataque habría participado una segunda persona, quien presuntamente no cuenta con una orden de aprehensión.

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero, cuando el trabajador de seguridad, de 55 años, fue agredido con un arma blanca en el exterior del establecimiento donde laboraba, luego de retirar a un cliente por conducta inapropiada.

Registros de cámaras de vigilancia muestran el momento de la agresión, en la que interviene más de un individuo.

La víctima fue trasladada a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre detenciones relacionadas con el caso.

La familia del fallecido afirmó que continuará con acciones públicas para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

JCS