Sarampión en México: Se registran 50 muertes y más de 20 mil casos

Con 20 mil 552 casos y 50 muertes por sarampión, México llegó a la revisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que determinará si mantiene o pierde su estatus de país libre del virus, luego del brote que inició en febrero de 2025.

Será la próxima semana cuando la OPS hará pública la resolución de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por su sigla en inglés), que realiza su sexta reunión ordinaria, la cual, inició el 11 de noviembre y culmina el próximo viernes 13.

En dicho encuentro, se analizarán entre otros indicadores, si se logró la interrupción de la transmisión endémica durante al menos 12 meses consecutivos en todo el territorio nacional, confirmado por datos epidemiológicos y de laboratorio.

Entidades con más casos de sarampión

A la fecha, nuestro país sumó 21 meses con la presencia de esta enfermedad viral en 531 municipios de las 32 entidades del país.

Por tanto, al corte del 10 de noviembre los casos sumaron 20 mil 552 y la cifra de muertes ascendió a 50.

Al respecto es importante destacar que el mayor número de pacientes se confirmó en lo que va del 2026 con un total de 13 mil 938.

Con 7 mil 394 casos, Jalisco ocupó el primer lugar de las 5 entidades con mayor concentración del virus en 2026, con una tasa de incidencia de más de 82 contagios por cada 100 mil habitantes.

Le siguió la Ciudad de México con mil 033 pacientes, entidad que no ha reportado nuevos contagios en los últimos días. Y en tercer sitio Chiapas con mil 058.

En cuarto lugar se ubicó Durango con 737 casos, y finalmente Sonora con 395.

Personas sin vacunación son las más afectadas

En su más reciente reporte, la autoridad sanitaria señaló que los menores de 1 a 4 años de edad fueron el grupo poblacional más afectado por el virus. En segundo lugar, los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio los adultos de 25 a 29 años.

Reiteró que las personas que no fueron vacunadas o que no tenían completo su esquema de inmunización, fueron las que más se contagiaron.

50 muertes por sarampión

La dependencia federal informó que desde el pasado 29 de septiembre no se reportaron defunciones por sarampión.

No obstante, de febrero de 2025 a la fecha, han muerto 50 personas en 12 distintas entidades.

Con 21 fallecimientos, Chihuahua encabezó la lista.

Le siguieron:

Zacatecas: 8

Jalisco: 5

Ciudad de México: 4

Durango: 4

Veracruz: 2

Michoacán: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

Sonora: 1