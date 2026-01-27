En Oaxaca establecen cerco sanitario para evitar propagación del sarampión; suman 5 casos

Luego de la confirmación de nuevos casos de sarampión en poblaciones de la región Mixteca de Oaxaca, los Servicios de Salud del estado activaron un cerco sanitario preventivo para evitar la propagación del virus en el resto de la entidad oaxaqueña.

Efrén Jarquín González, responsable de la política sanitaria en la entidad confirmó a la prensa dos nuevos casos registrados en adolescentes de 15 y 16 años de edad en Santiago Tilapa, quienes fueron atendidos de manera ambulatoria, por lo que no requirieron hospitalización.

Hasta ahora, Oaxaca sólo suma cinco casos de sarampión. Especial

Ambos casos se suman a tres pacientes de 8, 12 y 14 años de edad de la misma localidad de Tilapa, quienes en su momento estuvieron hospitalizados en Santiago Juxtlahuaca, entre diciembre de 2025 y el inicio del presente año. "Los escolares se recuperaron y recibieron el alta médica", refirió.

Los pacientes no contaban con antecedente de vacunación, y todos los pacientes ya fueron atendidos, controlados y dados de alta médica, sin complicaciones graves”, subrayó.

Por lo anterior, señaló que Oaxaca reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica, así como un cerco sanitario en municipios colindantes, con el objetivo de proteger a la población y cortar cadenas de transmisión.

Autoridades de salud han reforzado la vacunación contra el sarampión. Especial

Informó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que se fortaleció la vacunación en las zonas afectadas y en regiones vecinas, además de establecer coordinación interestatal con los estados de Puebla y Guerrero para contener posibles casos importados.

El responsable de la política sanitaria de Oaxaca garantizó vacunas suficientes y dosis necesarias para cubrir a toda la población; el funcionario afirmó que no existe desabasto de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, ni de los biológicos del esquema básico.

El secretario de Salud de Oaxaca apuntó que como medida preventiva -ante el panorama sanitario actual-, autorizó que la vacunación, que regularmente se aplica a los 12 meses de edad, se proporcione a la población de seis meses. Asimismo, exhortó a adultos y adultos mayores a revisar su esquema y acudir a los centros de salud para recibir la vacuna correspondiente.

Autoridades de Oaxaca aseguraron que no existe desabasto de la vacuna triple viral. Especial

