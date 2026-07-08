San Miguel de Allende reafirma su liderazgo turístico

San Miguel de Allende fue reconocida por tercer año consecutivo como la Mejor Ciudad del Mundo y la Mejor Ciudad de México en los World's Best Awards de Travel + Leisure, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria turística internacional.

Con este resultado, la ciudad guanajuatense mantiene el primer lugar obtenido en 2024 y 2025, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel global.

El presidente municipal, Mauricio Trejo, aseguró que el reconocimiento refleja el trabajo realizado para preservar el patrimonio histórico, fortalecer la competitividad turística y mantener la calidad de la experiencia que ofrece el destino a visitantes nacionales e internacionales.

"San Miguel de Allende vuelve a ser nombrada, por tercer año consecutivo, la mejor ciudad del mundo", destacó el alcalde.

El reconocimiento destaca su patrimonio, hospitalidad y oferta turística.

Los World's Best Awards son otorgados con base en la evaluación de los lectores de Travel + Leisure, quienes califican aspectos como patrimonio, cultura, hospitalidad, gastronomía, oferta turística, compras y la experiencia general del destino.

Para Trejo, el reconocimiento es resultado del trabajo conjunto de ciudadanos, hoteleros, restauranteros, artesanos, comerciantes, guías de turistas y prestadores de servicios, quienes contribuyen a mantener el prestigio internacional de la ciudad.

"Es un logro de todos los guanajuatenses, de todos los sanmiguelenses y, sobre todo, de los prestadores de servicios turísticos", afirmó.

El alcalde también destacó que el posicionamiento internacional de San Miguel de Allende tiene un impacto directo en la economía local, al fortalecer la llegada de visitantes, atraer inversiones y consolidar al municipio como sede de eventos, turismo cultural y bodas de destino.

Además, señaló que el reconocimiento representa un compromiso para continuar preservando el patrimonio, mejorar los servicios públicos y mantener la competitividad turística de la ciudad.

Con este nuevo reconocimiento, San Miguel de Allende reafirma su liderazgo como uno de los destinos más destacados del turismo internacional y fortalece la proyección de Guanajuato y de México en el escenario global.

El reconocimiento fortalece el posicionamiento internacional de Guanajuato como uno de los principales destinos turísticos de México.

Tres años en la cima

Los World's Best Awards de Travel + Leisure se otorgan con base en la opinión de sus lectores, quienes evalúan la calidad de la experiencia turística, la hospitalidad, la oferta gastronómica, el patrimonio y los atractivos de cada destino. Con el reconocimiento de 2026, San Miguel de Allende suma tres años consecutivos como la mejor ciudad del mundo.