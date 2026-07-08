En sólo un día, gabinete de seguridad detuvo a 26 sospechosos en el país

Durante operativos realizados en nueve entidades por el Gabinete de Seguridad, el martes 7 de julio pasado, fueron detenidos 26 presuntos responsables de un delito, ocho de ellos en Sinaloa, con armas y artefactos explosivos, informó este organismo en su reporte diario de resultados.

Se detalló que en Tamaulipas fueron 8 las personas detenidas, 4 en la Ciudad de México, 3 en Veracruz, 2 en Chihuahua, y una en Colima, Estado de México y Nayarit, por diversos delitos.

El Gabinete de seguridad indicó que durante el martes pasado, en el país se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

En estas acciones fueron asegurados dos fusiles tipo Barrett, dos ametralladoras, 33 armas largas, siete cortas; dos lanzacohetes y un lanzagranadas; así como 8 mil 111 cartuchos y 13 bolsas con municiones, que no fueron contabilizadas de manera individual.

También se aseguraron 167 cargadores, 20 artefactos explosivos improvisados, ocho ganadas, 24 chalecos tácticos, 34 placas balísticas, dos cascos, dos fornituras, un lote de equipo táctico, dos ponchallantas, 3 radios portátiles y un dron de fumigación.

En materia de drogas y sustancias ilegales, con los operativos del Gabinete de Seguridad se decomisaron una tonelada 187 kilos de cocaína; tres mil 226 dosis de metanfetamina, 314 dosis de mariguana, 200 pastillas de fentanilo.

Como parte de la estrategia de combate al robo de combustible, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México fue asegurada e inhabilitada una toma clandestina de combustible, en donde aseguraron 2 mil 250 litros de hidrocarburo.

Durante los operativos, el Gabinete de Seguridad aseguró 17 vehículos, tres motocicletas, un cuatrimoto y ocho inmuebles asegurados que eran utilizados como casas de seguridad o puntos de almacenamiento de combustibles.