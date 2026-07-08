En LATAM, la operación local pesa más que la presencia global de una marca

Los datos, correspondientes a 2026, muestran un patrón claro en e-commerce, finanzas y medios: cuando una empresa global sin presencia local compite con una marca que sí opera en

el país, gana la local. Google premia en Latinoamérica la especificidad —contenido, contexto y

productos pensados para cada mercado— por encima de la reputación o el tamaño que una

marca haya construido a escala global. Salud es la excepción, como se explica más abajo.

El informe completo, con rankings detallados por país, está disponible en el mapa de

competencia orgánica en LATAM elaborado por Ahrefs, una plataforma líder en marketing y

SEO.

Rankings por categoría

E-commerce. Mercado Libre lidera a nivel regional. Falabella domina en Perú, por delante de

Mercado Libre y Plaza Vea. México es el único país hispanohablante donde Amazon tiene

marketplace local y destaca en tráfico orgánico.

Finanzas. La banca tradicional concentra la mayor parte del tráfico. La excepción es Argentina,

BBVA lidera con 2.3 millones, pero Mercado Pago lo sigue con 1.9 millones, la única fintech en

cualquiera de los cinco mercados que genuinamente compite con el líder bancario.

Salud. MedlinePlus, la plataforma de información médica del gobierno federal de Estados Unidos

rompe el patrón. Lidera en contenido informativo (artículos y guías sobre salud), por delante de

las farmacias locales, que apuestan más por páginas orientadas a la venta directa.

Medios de comunicación. Donde la prensa local tiene más historia y arraigo, sigue ganando

ella; en otros mercados, avanza el contenido digital de alto volumen. El equilibrio cambia de país

a país, y confirma que ninguna estrategia funciona igual en toda la región.

Por qué gana la presencia local

Frente a una página genérica traducida al español, una empresa local puede tener diez páginas

con contexto real —precios, regulación, cultura de compra— que ninguna traducción reproduce.

De ahí que el origen de una marca importe menos que su arraigo en el país. Mercado Libre es

argentina pero domina en México, Colombia y Chile; Falabella es chilena pero lidera en Perú; los

bancos ganan por décadas de operación local, no por ser instituciones internacionales. Salud es

la excepción: al tratarse de una categoría sensible, Google exige ahí autoridad y rigor

institucional, lo que permite liderar a portales sin presencia en la región.

Ahrefs recomienda a las empresas globales que quieran competir en la región analizar a sus

rivales locales mercado por mercado, ya que lo que funciona en México no necesariamente

funciona en Colombia o Perú. Para las que ya operan localmente, la oportunidad va en sentido

inverso: usar una herramienta como Site Explorer para revisar qué páginas genéricas les

funcionan a sus competidores globales en cada país y detectar los huecos donde una versión

local y más específica podría atraer esas mismas búsquedas, y medir cuánto de esas búsquedas

transaccionales —las de personas listas para comprar o contratar algo— ya captura otro actor

local, para dimensionar cuánto mercado sigue disponible.

Aún quedan brechas sin explotar, sobre todo en contenido de salud y medios regionales: la

infraestructura para ganar ese tráfico ya existe, lo que falta es la decisión de invertir en ella.