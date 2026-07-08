En LATAM, la operación local pesa más que la presencia global de una marca
Un análisis de Ahrefs sobre las visitas que llegan desde Google en e-commerce,
finanzas, salud y medios en los cinco mercados hispanohablantes más grandes de la
región —México, Colombia, Argentina, Chile y Perú— revela que esas visitas no las
capturan las marcas más grandes ni las que técnicamente tienen sitios web más
"fuertes" a ojos de Google, sino las que tienen operación, contenido y productos
adaptados a cada país
Los datos, correspondientes a 2026, muestran un patrón claro en e-commerce, finanzas y medios: cuando una empresa global sin presencia local compite con una marca que sí opera en
el país, gana la local. Google premia en Latinoamérica la especificidad —contenido, contexto y
productos pensados para cada mercado— por encima de la reputación o el tamaño que una
marca haya construido a escala global. Salud es la excepción, como se explica más abajo.
El informe completo, con rankings detallados por país, está disponible en el mapa de
competencia orgánica en LATAM elaborado por Ahrefs, una plataforma líder en marketing y
SEO.
Rankings por categoría
E-commerce. Mercado Libre lidera a nivel regional. Falabella domina en Perú, por delante de
Mercado Libre y Plaza Vea. México es el único país hispanohablante donde Amazon tiene
marketplace local y destaca en tráfico orgánico.
Finanzas. La banca tradicional concentra la mayor parte del tráfico. La excepción es Argentina,
BBVA lidera con 2.3 millones, pero Mercado Pago lo sigue con 1.9 millones, la única fintech en
cualquiera de los cinco mercados que genuinamente compite con el líder bancario.
Salud. MedlinePlus, la plataforma de información médica del gobierno federal de Estados Unidos
rompe el patrón. Lidera en contenido informativo (artículos y guías sobre salud), por delante de
las farmacias locales, que apuestan más por páginas orientadas a la venta directa.
Medios de comunicación. Donde la prensa local tiene más historia y arraigo, sigue ganando
ella; en otros mercados, avanza el contenido digital de alto volumen. El equilibrio cambia de país
a país, y confirma que ninguna estrategia funciona igual en toda la región.
Por qué gana la presencia local
Frente a una página genérica traducida al español, una empresa local puede tener diez páginas
con contexto real —precios, regulación, cultura de compra— que ninguna traducción reproduce.
De ahí que el origen de una marca importe menos que su arraigo en el país. Mercado Libre es
argentina pero domina en México, Colombia y Chile; Falabella es chilena pero lidera en Perú; los
bancos ganan por décadas de operación local, no por ser instituciones internacionales. Salud es
la excepción: al tratarse de una categoría sensible, Google exige ahí autoridad y rigor
institucional, lo que permite liderar a portales sin presencia en la región.
Ahrefs recomienda a las empresas globales que quieran competir en la región analizar a sus
rivales locales mercado por mercado, ya que lo que funciona en México no necesariamente
funciona en Colombia o Perú. Para las que ya operan localmente, la oportunidad va en sentido
inverso: usar una herramienta como Site Explorer para revisar qué páginas genéricas les
funcionan a sus competidores globales en cada país y detectar los huecos donde una versión
local y más específica podría atraer esas mismas búsquedas, y medir cuánto de esas búsquedas
transaccionales —las de personas listas para comprar o contratar algo— ya captura otro actor
local, para dimensionar cuánto mercado sigue disponible.
Aún quedan brechas sin explotar, sobre todo en contenido de salud y medios regionales: la
infraestructura para ganar ese tráfico ya existe, lo que falta es la decisión de invertir en ella.