Detienen en NL a hombre con arraigo domiciliario por robo y posesión de droga

Un hombre que cuenta con arraigo domiciliario por el delito de robo fue capturado por elementos de la policía de Monterrey en posesión de varias dosis de la droga conocida como cristal y además se le investiga por una serie de atracos a tiendas de conveniencia y una farmacia, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Miguel Ángel C, de 37 años.

La captura del sospechoso se registró la noche del martes en el cruce de la vía a Torreón, entre Río Pesquería y la avenida Rodrigo Gómez, en el fraccionamiento Bernardo Reyes.

Los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizaron en actitud sospechosa a un hombre.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que el detenido responde al nombre de Miguel Ángel C, de 37 años. Cortesía

El sujeto al ver la presencia de los oficiales trata de evadirlos por lo que proceden a revisarlo y entre sus pertenencias le encontraron nueve bolsas tipo ziploc con una sustancia sólida con las características de la droga tipo cristal.

Posteriormente, al checar su estatus con sus características, se percataron de que presuntamente participó en cinco robos a tiendas de convivencia y una farmacia, en todos utilizando violencia.

Los hechos habrían sido reportados los pasados 22, 28 y 30 de junio en distintos puntos de la ciudad. Los oficiales realizaron labores de investigación, apoyados por los testimonios de los afectados y algunos videos de los comercios.

Cabe mencionar que el masculino tiene arraigo domiciliario por parte de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, por el delito de robo”, precisó la autoridad municipal.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.