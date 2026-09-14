San Lázaro realiza simulacro sísmico: evacúan a 5 mil 151 personas en cuatro minutos

Con saldo blanco, este lunes 14 de septiembre se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el Primer Simulacro Institucional por Sismo que inició a las 12:06 horas, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. El Salón de Plenos fue desalojado en cuatro minutos.

Participaron 5 mil 151 personas, entre legisladoras, legisladores, empleados y visitantes.

En total, fueron evacuados 11 inmuebles en el Palacio Legislativo de San Lázaro y tres inmuebles externos: la Antigua Garita de San Lázaro, Biblioteca Tacuba y Sindicato, ubicado en la calle Donceles, informó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho.

El legislador por el Partido Verde precisó que durante el ejercicio no se registraron incidentes, y tras la realización de recorridos en las instalaciones, el cuerpo de Protección Civil interno verificó la integridad estructural y la continuidad de los servicios, por lo que se instruyó la vuelta a la normalidad. El simulacro concluyó a las 12:17 horas.

El simulacro, tuvo como epicentro Ciudad Hidalgo, Chiapas y habría sido percibido en el Valle de México, y se realizó este lunes 14 de septiembre, cinco días antes del Segundo Simulacro Nacional, previsto para el sábado 19, debido a que ese día, al ser fin de semana, la mayoría de los diputados se desplaza a sus lugares de origen, se dividió en dos etapas y concluyó a las 12:17 horas, con saldo blanco.

Las cuales se realizaron en su totalidad en un tiempo de cuatro minutos, informó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Sin embargo, el ejercicio estuvo marcado por el retraso en la activación de la alerta.

El acto estaba programado para las 12:00 horas, pero la alarma comenzó a sonar seis minutos después. A las 12 en punto, la bancada del PRI, encabezada por su coordinador, Rubén Moreira, ya había comenzado a salir del recinto, mientras en tribuna continuaba la intervención del diputado panista Luis Agustín Rodríguez.

En el altavoz se había anunciado que correspondía el turno al grupo parlamentario de Morena.

Bolaños-Cacho Cué explicó que el retraso no fue provocado directamente por la Cámara de Diputados, ya que la señal es emitida por un sistema externo.

Comunicación interna de San Lázaro informó que el retraso se debió a una falla de comunicación entre la Dirección General de Protección Civil y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (Cires).

En este sentido, se precisó que estos ejercicios permiten detectar posibles fallas o deficiencias, en caso de un sismo real,

“Los simulacros son precisamente para eso, para detectar posibles áreas de mejora en los procesos y mecanismos de alerta y evacuación de las personas”, se indicó.

Para el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará el sábado 19 de septiembre, se contará con cinco hipótesis de sismo distintas, como determinó la Comisión Nacional de Protección Civil:

Zona Centro: Magnitud 7.7, Profundidad 7.7 kilómetros, epicentro Tehuacán, Puebla.

Zona Noroeste: Magnitud 7.1, Profundidad 30 kilómetros, epicentro 26 kilómetros al SE de Mexicali, Baja California.

Zona Noreste: Magnitud 5.2, Profundidad 10 kilómetros, epicentro 8 kilómetros al Oeste de Allende, Nuevo León.

Península de Yucatán: Magnitud 7.0, profundidad 15 kilómetros, epicentro 110 kilómetros al NE de Catoche/Isla Contoy.

Golfo de Tehuantepec: Magnitud 7.6, Profundidad 22 kilómetros, epicentro 75 kilómetros al SO de Tonalá, Chiapas.