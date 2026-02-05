Ingresan queja contra México en el marco del T-MEC por contaminación transfronteriza del río Tijuana

Tras argumentar que el Gobierno de México incurre en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental, que tiene sumida en una crisis transfronteriza de aguas residuales la región de Tijuana-San Diego, la organización estadounidense San Diego Coastkeeper presentó una petición para la realización de un Expediente de Hechos (investigación a fondo), ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado al amparo del T-MEC.

La solicitud que toma como base el capítulo 24 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se refiere al mal manejo de aguas negras, los impactos a la salud pública, la falta de notificaciones mediante canales binacionales y el inadecuado manejo de recursos hídricos del lado mexicano.

Llantas usadas y residuos sólidos se acumulan en las inmediaciones del cauce del río Tijuana, un problema ambiental persistente que agrava la contaminación transfronteriza hacia Estados Unidos. Ernesto Méndez

En la petición SEM-26-002, que ingresó oficialmente el pasado 26 de enero, San Diego Coastkeeper, afirma que la deficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales en Tijuana, y las descargas intencionales de millones de litros diarios de aguas negras están contribuyendo al rápido deterioro de los ecosistemas del valle del río Tijuana y las zonas costeras adyacentes en California, Estados Unidos.

Vista aérea de un tramo del río Tijuana con aguas contaminadas, llantas usadas y basura acumulada entre la vegetación, reflejo del deterioro ambiental en la cuenca fronteriza. Ernesto Méndez

México está incumpliendo en la realización de investigaciones al respecto, así como en la imposición de sanciones u órdenes de clausura, amén de no exigir medidas de remediación y modernización de la infraestructura ni interponer las acciones judiciales correspondientes en contra de las partes infractoras, con vistas a prevenir mayores daños ambientales", indicó.

La organización ambiental que aboga por el agua limpia en todo el condado de San Diego, destacó que la nula infraestructura y el manejo inadecuado de aguas residuales en Tijuana, obligan a la población a vivir y trabajar cerca de alcantarillas abiertas, lo que la expone a sustancias químicas tóxicas y patógenos peligrosos, con graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente.

Vista aérea de una descarga de aguas residuales sin tratar en el cauce del río Tijuana, uno de los principales focos de contaminación que fluye hacia territorio estadounidense. Ernesto Méndez

Señaló que las descargas constantes de aguas residuales al río Tijuana —que desemboca en territorio estadounidense— constituye una grave amenaza transfronteriza para el medio ambiente.

Ahora el Secretariado de la CCA cuenta con 30 días para examinar la petición y determinar si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 24.27 del T-MEC.

Vista aérea de la desembocadura del río Tijuana en el Océano Pacífico, donde confluyen aguas contaminadas que arrastran residuos y descargas provenientes de la cuenca urbana. Ernesto Méndez

De acuerdo con San Diego Coastkeeper, décadas de negligencia y malas políticas han provocado que miles de millones de litros de aguas residuales sin

tratar y sustancias químicas tóxicas se viertan directamente al Océano Pacífico y al río Tijuana.

Por ejemplo, durante el verano de 2024 y el otoño de 2025, aproximadamente 40 millones de galones diarios (151 mil 416 millones de litros), de aguas residuales sin tratar fluyeron al valle del río Tijuana durante los períodos de sequía, lo que pone de manifiesto las deficiencias de su sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales", alertó.

En consecuencia, las comunidades del sur de San Diego continúan respirando los gases de alcantarillado en el aire, la contaminación de los ríos y el cierre de playas públicas, lo que degrada el medio ambiente y su calidad de vida.

Vista aérea de la costa de Tijuana, en la zona de Punta Bandera, donde se observan aguas espumosas asociadas a descargas de aguas residuales que contaminan el litoral del Océano Pacífico. Ernesto Méndez

Excélsior ha publicado en los últimos años una serie de reportajes que advierten sobre el grave problema de contaminación y salud pública binacional, por el tsunami de aguas residuales, basura y llantas usadas que viajan todos los días de Tijuana a San Diego.

La situación es tan grave que la popular playa de Imperial Beach, en Estados Unidos, lleva cuatro años cerrada al público debido a la presencia de sustancias tóxicas, que ponen en riesgo la salud de turistas y locales.

Un letrero advierte sobre contaminación por aguas residuales y químicas en la playa de Imperial Beach, cerrada al público por riesgos a la salud derivados de descargas transfronterizas. Ernesto Méndez

Este diario observó a mediados del año pasado cómo se vierten miles de litros de aguas negras sin tratamiento al Océano Pacífico desde la zona de Punta Bandera.

Se estima que Tijuana arroja tres mil 600 litros por segundo de aguas residuales al mar, y el 70 por ciento llega a las costas de los Estados Unidos.

