Ingresan queja contra México en el marco del T-MEC por contaminación transfronteriza del río Tijuana
Organización de San Diego acusa a México ante la CCA por omisiones ambientales que agravan la crisis de aguas residuales en la frontera Tijuana
Tras argumentar que el Gobierno de México incurre en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental, que tiene sumida en una crisis transfronteriza de aguas residuales la región de Tijuana-San Diego, la organización estadounidense San Diego Coastkeeper presentó una petición para la realización de un Expediente de Hechos (investigación a fondo), ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado al amparo del T-MEC.
La solicitud que toma como base el capítulo 24 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se refiere al mal manejo de aguas negras, los impactos a la salud pública, la falta de notificaciones mediante canales binacionales y el inadecuado manejo de recursos hídricos del lado mexicano.
En la petición SEM-26-002, que ingresó oficialmente el pasado 26 de enero, San Diego Coastkeeper, afirma que la deficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales en Tijuana, y las descargas intencionales de millones de litros diarios de aguas negras están contribuyendo al rápido deterioro de los ecosistemas del valle del río Tijuana y las zonas costeras adyacentes en California, Estados Unidos.
México está incumpliendo en la realización de investigaciones al respecto, así como en la imposición de sanciones u órdenes de clausura, amén de no exigir medidas de remediación y modernización de la infraestructura ni interponer las acciones judiciales correspondientes en contra de las partes infractoras, con vistas a prevenir mayores daños ambientales", indicó.
La organización ambiental que aboga por el agua limpia en todo el condado de San Diego, destacó que la nula infraestructura y el manejo inadecuado de aguas residuales en Tijuana, obligan a la población a vivir y trabajar cerca de alcantarillas abiertas, lo que la expone a sustancias químicas tóxicas y patógenos peligrosos, con graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente.
Señaló que las descargas constantes de aguas residuales al río Tijuana —que desemboca en territorio estadounidense— constituye una grave amenaza transfronteriza para el medio ambiente.
Ahora el Secretariado de la CCA cuenta con 30 días para examinar la petición y determinar si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 24.27 del T-MEC.
De acuerdo con San Diego Coastkeeper, décadas de negligencia y malas políticas han provocado que miles de millones de litros de aguas residuales sin
tratar y sustancias químicas tóxicas se viertan directamente al Océano Pacífico y al río Tijuana.
Por ejemplo, durante el verano de 2024 y el otoño de 2025, aproximadamente 40 millones de galones diarios (151 mil 416 millones de litros), de aguas residuales sin tratar fluyeron al valle del río Tijuana durante los períodos de sequía, lo que pone de manifiesto las deficiencias de su sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales", alertó.
En consecuencia, las comunidades del sur de San Diego continúan respirando los gases de alcantarillado en el aire, la contaminación de los ríos y el cierre de playas públicas, lo que degrada el medio ambiente y su calidad de vida.
Excélsior ha publicado en los últimos años una serie de reportajes que advierten sobre el grave problema de contaminación y salud pública binacional, por el tsunami de aguas residuales, basura y llantas usadas que viajan todos los días de Tijuana a San Diego.
La situación es tan grave que la popular playa de Imperial Beach, en Estados Unidos, lleva cuatro años cerrada al público debido a la presencia de sustancias tóxicas, que ponen en riesgo la salud de turistas y locales.
Este diario observó a mediados del año pasado cómo se vierten miles de litros de aguas negras sin tratamiento al Océano Pacífico desde la zona de Punta Bandera.
Se estima que Tijuana arroja tres mil 600 litros por segundo de aguas residuales al mar, y el 70 por ciento llega a las costas de los Estados Unidos.
«pev»