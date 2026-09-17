Samuel García propone derogar el Pase Turístico para vehículos con placas foráneas

Luego de la polémica generada por el “Pase Turístico” para la circulación en la entidad de vehículos con placas foráneas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó la iniciativa de reforma para derogar el proyecto.

Este jueves se dio a conocer que el jefe del Ejecutivo estatal presentó la iniciativa de derogación de las reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial ante el Congreso del estado.

Lo anterior, especificó el gobierno estatal, al determinar que las disposiciones planteadas generaban problemas de certeza, proporcionalidad y operatividad, al establecer obligaciones y restricciones sin parámetros suficientemente definidos.

“Se derogan los artículos 5 Bis y la fracción LXXX Bis del artículo 8 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el estado de Nuevo León, así como los numerales tercero, cuarto y quinto transitorios previstos en el Decreto Número 209”, señala el escrito.

En días pasados, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que, contrario a la propuesta, se preparan facilidades y beneficios para la regularización de vehículos con placas foráneas.

También se contempla que no se lleven a cabo operativos de Fuerza Civil ni del Instituto de Movilidad y Planeación Urbana para evitar acciones que perjudiquen a la ciudadanía en ese sentido.