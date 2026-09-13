Consejo Ciudadano condena expresiones antisemitas registradas en avenida Presidente Masaryk

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México expresó su rechazo a las manifestaciones de antisemitismo, discriminación, intolerancia y discursos de odio registradas el sábado en la avenida Presidente Masaryk.

A través de un pronunciamiento, el organismo manifestó su solidaridad y acompañamiento a la comunidad judía de México y llamó a preservar el respeto a la dignidad humana, la convivencia pacífica, la pluralidad y el reconocimiento de las diferencias.

El Consejo Ciudadano señaló que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse sin recurrir a agresiones, estigmatización, hostilidad o expresiones de odio dirigidas contra una comunidad o las personas que la integran.

El organismo destacó que el Consejo Ciudadano es un espacio plural, en el que participan mujeres y hombres pertenecientes a la comunidad judía, cuya participación, compromiso y vocación de servicio han contribuido a su labor en favor de la ciudadanía.

Ante los hechos ocurridos en Masaryk, reiteró su respaldo a la comunidad judía de México, a la que reconoció como parte de la historia y de la diversidad social, cultural, académica, empresarial y filantrópica del país.

Finalmente, el Consejo Ciudadano afirmó que continuará promoviendo una cultura de paz, legalidad, respeto, empatía y unidad, al tiempo que hizo un llamado a la convivencia y a la inclusión.