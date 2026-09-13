Consejo Nacional de la Abogacía condena antisemitismo y llama a preservar la convivencia plural

El Consejo Nacional de la Abogacía (CONAbogacía) expresó su firme rechazo a toda forma de antisemitismo, discriminación, intolerancia y discursos de odio, tras los hechos ocurridos en la avenida Presidente Masaryk.

En un comunicado, el organismo hizo un llamado a preservar el respeto a la dignidad humana, la convivencia pacífica, la pluralidad de ideas y el reconocimiento de las diferencias como elementos que deben prevalecer en la sociedad.

CONAbogacía señaló que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica, pero subrayó que este no debe traducirse en agresiones, estigmatización, hostilidad o expresiones de odio dirigidas contra una comunidad o las personas que la integran.

El Consejo Nacional de la Abogacía también reconoció la contribución de la comunidad judía de México y destacó que su presencia y legado forman parte de la historia, la diversidad y la riqueza social, cultural, académica, empresarial y filantrópica del país.

Asimismo, manifestó su solidaridad y acompañamiento a la comunidad judía de México y a las personas que hayan sido objeto de expresiones intolerantes.

El organismo hizo extensivo su llamado a la sociedad, las autoridades y los líderes de opinión para promover una cultura de paz, legalidad, respeto, empatía y unidad.

“En CONAbogacía seguiremos trabajando por una sociedad más justa, incluyente y respetuosa”, señaló el comunicado, al plantear que la ley, el diálogo y la dignidad de todas las personas deben ser la base de la convivencia.

El pronunciamiento fue firmado por Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, en su calidad de representante del Consejo Nacional de la Abogacía, con fecha del 12 de septiembre de 2026.