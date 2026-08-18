Salud pública reporta alza en consultas y cirugías durante 2026

El sistema público de salud registra un incremento en la atención médica durante los primeros siete meses de 2026, con aumentos tanto en consultas de primer nivel y especialidad como en procedimientos quirúrgicos, informó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

De enero a julio, el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE otorgaron 101 millones 233 mil 444 consultas de medicina general, cifra 28 por ciento superior a las 78.9 millones contabilizadas en el mismo periodo de 2022.

En el caso de la atención especializada, las instituciones acumularon 31 millones 718 mil 713 consultas hasta julio. De acuerdo con los datos presentados por el funcionario, este rubro también muestra un crecimiento frente a los registros de 2022.

El avance se refleja además en la actividad quirúrgica. Durante los primeros siete meses del año se realizaron un millón 887 mil 853 cirugías programadas, alrededor de 30 por ciento más que las efectuadas en el mismo periodo de 2022, cuando se contabilizaron cerca de 1.4 millones.

Clark atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la infraestructura y de la capacidad médica del sistema público, con una mayor disponibilidad de hospitales, camas, quirófanos y personal especializado.

Esto es muy significativo para todos los mexicanos y las mexicanas”, afirmó el subsecretario, al señalar que el incremento en la atención es resultado de las inversiones realizadas en los últimos años.

El funcionario destacó que los tres sistemas de salud —IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar— presentan una mayor capacidad para atender la demanda de consultas y procedimientos, lo que, dijo, se traduce en más servicios para la población.

En las tres instituciones tenemos los incrementos que ustedes pueden ver: más consultas generales, más consultas de especialidad, más cirugías para las mexicanas y los mexicanos”, expresó.