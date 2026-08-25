Salud Casa por Casa: Van 25 millones de consultas; diabetes e hipertensión, principales padecimientos

El programa Salud Casa por Casa ha realizado casi 25 millones de consultas y acciones de atención médica desde su puesta en marcha en junio de 2025, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El programa cuenta con alrededor de 20 mil médicos y enfermeras, quienes recorren los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad para brindar atención, integrar expedientes clínicos y dar seguimiento a padecimientos que requieren vigilancia médica.

Ramírez Amaya explicó que, como parte de este despliegue, se han efectuado 12 millones 270 mil visitas de profesionales de la salud para integrar los expedientes médicos de los beneficiarios. Además, el programa ya avanza en una tercera etapa de recorridos, con alrededor de 4 millones de visitas adicionales.

La funcionaria destacó que la estrategia permite detectar oportunamente problemas de salud y canalizar a los pacientes cuando requieren atención especializada. En este contexto, más de 818 mil adultos mayores han sido referidos a instituciones de salud debido a descontrol de diabetes o hipertensión.

Salud Casa por Casa amplía la atención médica

Durante la presentación de los avances, se resaltó que el objetivo del programa es acercar los servicios médicos hasta los hogares de la población que enfrenta mayores dificultades para trasladarse a una unidad de salud.

Las visitas permiten conocer el estado de salud de los beneficiarios, actualizar sus expedientes y dar seguimiento a enfermedades crónicas, además de identificar casos que necesitan una atención de mayor nivel.

La secretaria de Bienestar señaló que el número de consultas y visitas refleja el avance territorial del programa y su cobertura entre adultos mayores y personas con discapacidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la conferencia de este martes está dedicada a revisar los resultados de Salud Casa por Casa, así como el desarrollo de las nuevas Farmacias del Bienestar, la instalación de consultorios en distintas regiones del país y los avances en la credencialización de los beneficiarios.

Con este despliegue, el gobierno de México busca fortalecer la atención preventiva y el seguimiento de enfermedades desde las comunidades y hogares, con énfasis en personas adultas mayores y con discapacidad.