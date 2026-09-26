El ISSSTE fortalece la cultura de donación de órganos con programas agilizados y red nacional

En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 26 de septiembre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, ratifica su compromiso con la promoción de la donación altruista mediante la optimización de procesos que abren nuevas oportunidades de vida a la población.

A través del protocolo denominado Código Vida, el Instituto facilita la coordinación para la procuración de córneas, corazón, hígado, riñones y tejido musculoesquelético. Entre las intervenciones recientes sobresale la labor del Hospital General de Querétaro, donde se concretó la extracción de tejido musculoesquelético enviado al Banco de Tejidos Novoinjertos, así como dos córneas destinadas al Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” en la Ciudad de México.

El coordinador de órganos y tejidos del hospital queretano, Juan Arreola Luna, enfatizó la trascendencia de estos procedimientos al señalar que "la donación de órganos es importante porque salva la vida de personas con enfermedades terminales. Con las córneas el receptor recupera la visión o salva su ojo; la piel es de gran ayuda para pacientes con quemaduras y el tejido musculoesquelético se usa en traumatología y ortopedia en casos de fracturas". Paralelamente, unidades de segundo y tercer nivel en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Coahuila, Morelos, Tlaxcala y Querétaro desarrollan jornadas de concientización. Destacan un maratón con 41 participantes en Tultitlán, ciclos de conferencias en Acapulco y la iluminación en color verde de recintos médicos como el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”. Alineado a los principios humanistas del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum