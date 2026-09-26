Regresa el festival Atzán con sorpresas y viejos conocidos

La quinta edición del Atzán Festival Internacional de las Artes está por llegar. Este viernes, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, presentó el cartel estelar de este evento, el cual incluye a personalidades del espectáculo de la talla de Yuri y el Grupo Reik, así como a grandes exponentes de la danza a nivel mundial, como el Ballet de Kiev.

En ese sentido, el edil destacó que, más que un evento de música y baile, se trata de un festival cultural que busca acercar tanto el teatro como la danza a los habitantes del municipio mexiquense. "Yo creo que es muy importante hoy en día apostarle a la cultura y al arte", expresó.

Asimismo, explicó que el festival ha ganado renombre a lo largo de sus cuatro ediciones y que el objetivo es que los atizapenses se sientan orgullosos de él y de vivir en el municipio.

"Habrá artistas que hemos escogido y seleccionado para diferentes edades, diferentes gustos. ¡Estoy seguro de que van a encontrar algún artista de su preferencia!", subrayó.

La meta para esta quinta edición es que 300,000 personas acudan al municipio de Atizapán de Zaragoza para disfrutar de estos 12 días de fiesta.

El festival Atzán se realizará entre el 16 y el 25 de octubre. Entre los artistas que engalanarán este evento destacan Reik y Yuri, así como compañías de danza de la talla del Ballet de Kiev, que presentará El lago de los cisnes, mientras que el Ballet de Monterrey estará en la inauguración con La bella durmiente.

Sin embargo, hay opciones para todo público, desde los más pequeños hasta los más grandes, e incluso se presentarán dos obras de teatro.