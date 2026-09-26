Claudia Sheinbaum destaca acuerdos históricos de justicia social en Sonora

En su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum, celebró la solución al conflicto laboral en Cananea, que duró más de 18 años, la recuperación de mil 500 millones de pesos para el saneamiento del Río Sonora y la devolución de más de 45 mil ha de tierra al Pueblo Yaqui.

Desde Hermosillo, Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la justicia y el bienestar definen a la Cuarta Transformación.

La palabra ‘justicia’ en todos sus ámbitos ha tenido el mayor de sus significados: justicia social, justicia laboral. Recientemente, además de todas las modificaciones, salario mínimo, resolvimos el histórico problema de Cananea, se hizo justicia laboral para los mineros de Cananea. Justicia ambiental, logramos que una de las empresas que ha contaminado más el río Sonora pagara por sus daños, mil 500 millones de pesos destinados al saneamiento del río y a hospitales para el pueblo de Sonora. Justicia para los pueblos indígenas, tan solo al pueblo Yaqui se les ha regresado más de 45 mil hectáreas", remarcó.

La mandataria federal detalló que en Sonora hay 343,192 personas que reciben la Pensión para Adultos Mayores, 52,868 la Pensión para Personas con Discapacidad, 10,767 un salario mínimo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 99,116 la beca Benito Juárez para preparatoria, 113,736 la beca Rita Cetina para secundaria, 155,255 la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, y 97,689 la beca Gertrudis Bocanegra para Educación Superior, con lo que en Sonora todas y todos los estudiantes de escuela pública tienen beca desde primaria hasta la universidad.

En su intervención, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció al Gobierno de México el apoyo al estado durante momentos difíciles como fue el cierre de la frontera para la exportación ganadera, la sequía que afectó a agricultores, el impulso del Puerto de Guaymas, el reconocimiento de los pueblos originarios y el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.