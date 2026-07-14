Tamaulipas garantiza abasto de agua doméstica en la frontera norte durante 2026

Las familias de los diez municipios de la frontera norte de Tamaulipas pueden estar tranquilas: el agua para uso doméstico está garantizada y no hay riesgo de desabasto en lo que resta de 2026.

Raúl Quiroga Álvarez, responsable del manejo del agua en el estado, explicó que existe un plan anual para administrar el agua de las presas internacionales que abastecen a la región.

El proyecto, diseñado por especialistas, permite determinar cuánta agua se puede utilizar cada mes sin poner en riesgo el suministro futuro.

La prueba más clara de que este sistema funciona, explicó Quiroga, es lo ocurrido en Matamoros. Al ser la ciudad ubicada al final de la ruta del agua en el río Bravo, cuando los niveles del río disminuyeron por temporadas, nunca se quedó sin agua.

“Si la última ciudad de la lista no tuvo problemas, quiere decir que la administración funcionó correctamente”, dijo el funcionario.

Actualmente, las presas de donde se obtiene el agua almacenan una reserva de aproximadamente 250 millones de metros cúbicos, cuando anteriormente contaban con 105 millones.

Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de agua es más que suficiente para cubrir las necesidades de los hogares fronterizos hasta que termine el año.

En resumen, dijo, hay agua asegurada para beber, bañarse y realizar todas las actividades del hogar.

Desde hace un par de años, los diez municipios de la frontera norte de Tamaulipas se encuentran en semáforo del agua en color rojo debido a la escasez de lluvias, lo que además ha generado problemas en las presas internacionales para atender el uso humano, el riego y los compromisos establecidos en los tratados internacionales con Estados Unidos.