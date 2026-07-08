¡Saca el paraguas! Entérate dónde lloverá más este jueves por ondas tropicales

La República Mexicana se prepara para una jornada de severos contrastes meteorológicos este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de lluvias intensas en el centro, oriente y sur del país debido al paso consecutivo de las ondas tropicales número 16 y 17, combinadas con canales de baja presión.

Sin embargo, los estados del norte y noroeste continuarán "derritiéndose" bajo el yugo de una intensa onda de calor.

¿Dónde lloverá más este jueves?

El pronóstico detalla que las precipitaciones más fuertes del día se concentrarán de la siguiente manera:

Lluvias intensas: Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes: Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte) y Tlaxcala.

Además de las tormentas, las autoridades alertaron por rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas por un oleaje de hasta 2.5 metros en el litoral de ambos océanos.

El norte rebasará los 45 grados

El calor extremo no dará tregua a las entidades de la frontera norte. Se mantendrá un ambiente sumamente caluroso que provocará temperaturas máximas superiores a los 45°C en el noreste de Baja California y el noroeste y centro de Sonora.

Asimismo, el termómetro marcará de 40 a 45°C en el norte de Chihuahua, y se mantendrá en un rango de 35 a 40°C en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Ante estas altas temperaturas, Protección Civil exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, evitar exponerse de forma prolongada a los rayos del Sol, vestir ropa de colores claros y manga larga, y prestar especial atención al cuidado de niños y adultos mayores.