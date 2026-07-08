Comando secuestra y mata a herrero de 55 años frente a su familia

En Tlaxcala, un comando secuestró y ejecutó a un hombre en el municipio de Santa Apolonia Teacalco; policías del municipio vecino de Nativitas realizaron una persecución, pero los sujetos abrieron fuego contra los policías y el hijo de la víctima quien los iba persiguiendo a bordo de un automóvil Chevy; un joven que transitaba por la zona resultó herido.

Fue la tarde de este miércoles cuando un comando armado interceptó a un hombre identificado como Lorenzo N, de 55 años, de ocupación herrero, en la parada conocida como "La Cruz", en donde se encontraba con su familia y lo obligaron subir a una camioneta; ante la violenta escena, el hijo de la víctima persiguió a los hombres que secuestraron a su papá.

Durante el trayecto encontró una patrulla del municipio de Nativitas, quienes se sumaron a la persecución. El comando abrió fuego contra los policías y el hijo de la víctima; una bala perdida alcanzo a un hombre que transitaba por la zona. Los sujetos armados, al verse acorralados, en un acto verdaderamente atroz dispararon a la víctima en la boca y luego lanzaron el cuerpo desde la camioneta en moviendo y huyeron.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y estatal, quienes acordonaron la zona. Vecinos de Santa Apolonia Teacalco expresaron su indignación por la creciente ola de violencia que viven en esta zona. Los hechos podrían estar relacionados a cobro de piso.

Personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía de Tlaxcala realizaron el levantamiento del cuerpo y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos violentos.

Engañan a jóvenes para reclutarlos en crimen organizado

El mes pasado, en Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la localización, en Nuevo Laredo, de dos menores de edad que desaparecieron en Salinas Victoria y los cuales presuntamente habían sido reclutados con engaños por miembros del crimen organizado.

Comentó que en “el caso de las personas que fueron engañadas para ser reclutadas al parecer para el trabajo de la obra en el estado vecino de Tamaulipas en ese caso se mandó una colaboración al vecino estado de Tamaulipas, al parecer los muchachos logran evadir la custodia que tenían”.

Mencionó que con base a la colaboración fueron puestos a disposición de las autoridades de este estado.

Se logra su rescate. Actualmente se encuentran en el DIF porque tienen 16 años y se va a ver la condición para que ellos lo evalúen”, dijo.

Trascendió que los jóvenes fueron reclutados para trabajo de albañiles, pero una vez que contactaron a los supuestos contratistas fueron privados de su libertad.

Sin embargo, el lunes lograron escapar de sus captores y tras hacer contacto con las autoridades de Tamaulipas los entregaron a agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.