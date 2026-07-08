¡Bajo el agua! Tormenta inunda el basamento de la Cámara de Diputados

La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que el basamento de sus instalaciones sufrió la tarde-noche de este miércoles una inundación a causa de las lluvias.

Se explicó que existe un desnivel entre el estacionamiento y la red principal del drenaje de las calles Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eduardo Molina.

Reproducir El colapso del sistema afectó el alcantarillado de las calles colindantes al recinto,

Por lo anterior, el agua se coló por las rampas de acceso y salió por las coladeras localizadas en el basamento.

Se informó que ya se reportó la situación ante las instancias correspondientes de la alcaldía Venustiano Carranza para que se realicen las tareas de desazolve.