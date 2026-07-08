Excursionista muere en gruta de Puebla

Fue encontrado el cadáver de uno de los cuatro excursionistas que todavía están atrapados en la gruta “Chichicazapan” de Cuetzalan, municipio de la Sierra Norte de Puebla.

En un comunicado, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informó que a las 13:00 horas fueron suspendidas las labores de búsqueda y rescate de estas personas, debido a la lluvia

Bernabé López Santos, titular de la dependencia estatal, explicó que inicialmente siete personas, entre ellas el guía de turistas no pudieron salir de este lugar debido al aumento del caudal de un río subterráneo, provocado por las intensas precipitaciones pluviales.

Tras ser instalado un Sistema de Comando de Incidentes en este sitio, donde participan buzos y personal de Protección Civil y municipales de Cuetzalan, Chignautla y Tlatlauquitepec

El resultado a la fecha, de acuerdo con información oficial, es de tres excursionistas rescatados con vida; pero todavía hay otros tres en el interior de la gruta

López de los Santos apuntó que el cadáver encontrado este miércoles corresponde a Gerardo Julián de los Santos, quien tenía 31 años de edad y que ya fue identificado por sus familiares.

La gruta de “Chichicazapan” está incluida en la oferta del turismo de aventura en la región e incluye el recorrido por un río subterráneo, cañones estrechos y formaciones de estalactitas.

Según una agencia especializada en este tipo de turismo, además del recorrido por la gruta, que se hace caminando, también está incluida la visita a las cascadas El Salto y La Escondida, y el mirador El Balcón del Diablo,

Es necesario tomar en cuenta que “es obligatorio contratar un guía certificado y utilizar equipo de protección: casco, lámpara frontal y chaleco salvavidas”.

Entre las personas que han logrado salir está el guía contratado.