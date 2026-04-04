Los rostros de mexicanos muertos en custodia del ICE; decesos en 2ª gestión Trump

Los pasados 15 meses, han sido los más trágicos para mexicanos ante los agentes del Servicio de Inmigración y control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Un total de 14 paisanos han muerto en operativos anti migrantes o en custodia en los Centros de Procesamiento del ICE de enero de 2025 a la fecha, cuando inició el segundo gobierno de Donald Trump.

La Secretaría de Relaciones Exteriores denunció un trato “inhumano” de los agentes que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, al acusar que no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia alarmante y preocupante que revela fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias, que contravienen los protocolos de Estados Unidos, así como los tratados Internacionales de los Derechos Humanos.

Aunque la promesa era que los operativos del ICE estaban enfocados en detener, castigar y expulsar del territorio estadunidense a “los peores de los peores, incluyendo asesinos, pandilleros y violadores”, esta descripción no coincide, con la gran mayoría de los paisanos que han muerto en los Centros de Procesamiento migratorio.

De las 14 defunciones de mexicanos en custodia del ICE, cinco han ocurrido en California; tres en Georgia; dos en Arizona; Texas, Florida, Misuri e Illinois con un caso cada entidad; Roberto Velasco, funcionario de la SRE, dijo que todas las víctimas tenían entre 19 a 69 años.

Respecto a la causa de las defunciones de mexicanos en los Centros de Retenciones del ICE, seis casos fueron complicaciones médicas; cuatro suicidios; dos casos fueron operativos anti migrantes; y una víctima en un tiroteo en Dallas del ICE, detalló el subsecretario de la Cancillería para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los 14 paisanos que han fallecido

Abelardo Avellaneda Delgado, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Abelardo Avellaneda Delgado

Falleció a los 68 años de edad.

Migró hace 40 años a Estados Unidos, donde formó una familia de seis hijos, todos ellos son ciudadanos estadunidenses.

Trabajó en plantaciones de tabaco y hortalizas, sin embargo, nunca obtuvo la residencia legal en la Unión Americana. Fue arrestado en Statenville, en el estado de Georgia, el 9 de abril pasado por violar su libertad condicional, sobre un delito menor.

Murió el 5 de mayo pasado en la parte trasera de una furgoneta, a medio camino entre la cárcel del condado de Lowndes y el centro de detención de Stewart, Georgia, una prisión privada operada por la empresa CoreCivic bajo contrato con ICE, utilizada principalmente para alojar a inmigrantes detenidos.

Alberto Gutiérrez Reyes, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE.

Alberto Gutiérrez Reyes

De 48 años de edad y originario del estado de Veracruz.

El hombre llegó a Estados Unidos en el año 2001 en busca de mejores oportunidades para su familia.

Fue arrestado cuando salía a desayunar, según reportes.

Murió durante su detención en el Centro de Detención de Adelanto, California, el 27 de febrero pasado.

Perdió la vida por problemas de salud graves, relacionados con el frío extremo y las condiciones del centro migratorio gestionado por agentes de ICE, de acuerdo con las denuncias de sus familiares. El hombre tenía antecedentes médicos de diabetes.

Su familia lo describe como un hombre dedicado, responsable y proveedor principal del hogar.

Heber Sánchez Domínguez, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Heber Sánchez Domínguez

De 34 años, el mexicano fue detenido a principios de 2026 tras un choque provocado por no haber respetado una señal de alto. El 16 de enero pasado, fue hallado inconsciente en una celda del centro de detención Robert A. Deyton, en Lovejoy, Georgia.

Los médicos lo encontraron, “colgando del cuello e inconsciente”, de acuerdo con el reporte de ICE.

Ismael Ayala Uribe, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Ismael Ayala Uribe

El hombre fue detenido el 17 de agosto del año pasado en el autolavado en el que trabajaba. Fue transferido al Centro de Procesamiento de ICE Adelanto, California, cinco días después. Murió el 22 de septiembre. Su familia ha denunciado en reiteradas ocasiones que Ismael enfermó de una fiebre recurrente pero que los agentes de seguridad únicamente le suministraron Tylenol. En fotografías, aparece cargando a un bebé en la pila de bautismo.

Gabriel García Avilés, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Gabriel García Avilés

Migrante en situación irregular, de 56 años, detenido por ICE.

Murió el 23 de octubre del año pasado por complicaciones derivadas del síndrome de abstinencia alcohólica en el centro médico Victor Valley Global, en California; Médicos informaron que presentó desorientación, confusión y movilidad reducida; aseguró ser consumidor de “aproxi-madamente un litro de licor al día”. Su muerte se atribuyó a un paro cardiaco por abstinencia.

Lorenzo Antonio Batres Vargas, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Lorenzo Antonio Batres Vargas

De 32 años, el mexicano falleció en el Centro de Procesamiento del ICE en Florence, Arizona el 31 de agosto del año pasado. Había sido trasladado a ese sitio el 7 de agosto previo.

Contaba con antecedentes de manejar bajo los efectos de sustancias controladas.

La causa de este fallecimiento aún permanece como desconocida y está bajo investigación.

Silverio Villegas González, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Silverio Villegas González

De 38 años de edad, el hombre era originario de Irimbo, Michoacán.

Falleció el 12 de septiembre de 2025 tras un incidente con agentes del ICE, en Franklin Park, un suburbio de Chicago.

Según el DHS los agentes intentaban arrestar a Villegas cuando este supuestamente se resistió, intentó huir en su automóvil y arrastró a un oficial. Ante esto, un agente disparó su arma, causándole la muerte.

José Guadalupe Ramos Solano, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

José Guadalupe Ramos Solano

Emigró a Los Ángeles, California hace 28 años.

Estaba casado y era padre de dos hijos.

Murió el 25 de marzo pasado. Hasta antes de su detención, trabajaba en una lavandería industrial, aún se desconoce y está investigándose la causa de la muerte.

El 23 de febrero de 2026, ICE arrestó a Ramos durante un operativo en Torrance, California, y lo trasladó al centro de detención de Adelanto.

Óscar Rascón Duarte, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Óscar Rascón Duarte

Murió en el Hospital Promise de Mesa, Arizona, debido a complicaciones de salud.

Padecía una enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada, cáncer de riñón derecho y hepatitis C, por lo que requería atención médica de alto nivel.

Cumplió una condena por delitos sexuales contra una menor de edad. Según ICE, tenía antecedentes penales y migratorios.

Miguel Ángel García Hernández, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Miguel Ángel García Hernández

Migrante mexicano de 32 años, originario de San Luis Potosí.

Se desempeñaba como pintor.

Falleció el 24 de septiembre de 2025 tras resultar herido en un ataque a balazos en una oficina del ICE en Dallas, Texas. El hombre fue hospitalizado tras recibir al menos ocho disparos y falleció tras ser desconectado del soporte vital.

Miguel Ángel estaba casado y tenía cuatro hijos.

Royer Pérez Jiménez, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Royer Pérez Jiménez

Era un ciudadano mexicano oriundo de la etnia tzotzil.

El pasado 22 de enero por la noche, fue detenido cuando terminaba su jornada laboral.

El DHS afirma que el joven se suicidó en un Centro de Procesamiento del ICE el 16 de marzo.

Sin embargo, sus familiares dudan de la versión porque era una persona sana y acababa de firmar su deportación voluntaria.

Jaime Alanís García, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Jaime Alanís García

Falleció el 12 de junio del año pasado.

Trabajaba como campesino y tenía 56 años.

Perdió la vida cuando intentaba evitar ser arrestado por agentes del ICE durante una redada en diversas granjas del estado de California. Según testigos, el techo de cristal al que subió no resistió, con lo que el hombre cayó de una distancia de más de nueve metros de alto.

Leo Cruz Silva, migrante mexicano fallecido en custodia del ICE. Foto: Especial.

Leo Cruz Silva

De 34 años de edad, falleció mientras estaba bajo custodia de ICE en el estado de Misuri, el 4 de octubre de 2025.

El hombre fue arrestado por intoxicación pública en la ciudad de Festus y posteriormente transferido al Centro de Detención de Ste. Genevieve.

Fue encontrado inconsciente en su celda, tras lo cual, el Departamento de Seguridad reportó que se suicidó.

Jesús Molina Veya

De 45 años de edad, murió el 7 de junio de 2025.

Presuntamente se habría quitado la vida, durante su estancia en el centro de detención de ICE, en Steward, en Lumpkin, Georgia, donde permaneció unas tres semanas.

Se encontraba detenido por diversos cargos, incluidos delitos sexuales.

Cumplió un total de 827 días de encarcelamiento.

*mcam