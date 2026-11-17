La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recibió en sus oficinas al embajador de los Estados Unidos de América, Ronald Johnson, este martes 17 de noviembre del 2026.

El encuentro de trabajo se llevó a cabo minutos después de que Rodríguez Velázquez encabezó la conferencia matutina de Palacio Nacional.

De acuerdo con un mensaje posteado en la red social X por la propia secretaria de Gobernación, uno de los temas centrales del encuentro fue el migratorio.

“Este martes sostuvimos una reunión con el embajador de #EEUU en #México, Ronald D. Johnson @USAmbMex, para seguir trabajando de manera coordinada en materia migratoria, en beneficio de nuestras naciones”, explicó brevemente Rodríguez Velázquez.

La funcionaria federal acompañó el mensaje con tres fotografías de la reunión en las que se aprecia que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Cesoedes Peregrina y el subprocurador de derechos humanos, Arturo Medina Padilla, participaron también en la sesión de trabajo que se prolongó por más de dos horas.

El encuentro entre Rodríguez Velázquez y el embajador estadounidense se dio en medio de los amagos del presidente Donald Trump de elevar fuertemente los aranceles a México en caso de que caravanas migrantes no sean detenidas en la frontera norte de nuestro país.