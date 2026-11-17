La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, llamó a transportistas y productores del campo a privilegiar el diálogo y evitar bloqueos durante el paro nacional y las movilizaciones convocadas para este martes, al considerar que no existe necesidad de afectar a la población cuando hay canales de negociación abiertos.

La funcionaria aseguró que el gobierno federal mantiene comunicación permanente con los sectores inconformes y reiteró que se respeta el derecho a la libre manifestación; sin embargo, subrayó que también deben garantizarse los derechos de la ciudadanía que transita por las carreteras y zonas donde se prevén las protestas.

Nosotros respetamos la libre manifestación, pero también tenemos que defender los derechos de la ciudadanía que transita por esos lugares. Entonces, en resumen, no hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población porque existen canales de diálogo abiertos”, expresó.

Rosa Icela informó que se mantienen mesas de diálogo con productores de maíz blanco de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, entidades donde agricultores han anunciado movilizaciones ante sus demandas al Gobierno federal.

Asimismo, sostuvo que los apoyos destinados al campo se entregan directamente a los agricultores y no a las organizaciones, como parte de la política de atención al sector.

La titular de la Segob pidió particularmente a los productores del Bajío que reconsideren el paro anunciado para este martes, privilegien las vías institucionales de negociación y respeten los acuerdos alcanzados previamente.

Por último, la funcionaria insistió en que existen condiciones para atender las demandas mediante el diálogo, por lo que consideró innecesario recurrir a medidas que puedan afectar la movilidad y las actividades cotidianas de la población.