Rosa Icela Rodríguez respalda a Sheinbaum en caso Rubén Rocha; "verdad, justicia y defensa de la soberanía"

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, declaró que desde esa institución pública federal hacen suya la posición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planteada en el caso de las acusaciones por presunta complicidad con el narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve servidores públicos más, todos vinculados a Morena.

Desde sus redes sociales, Rodríguez Velázquez sostuvo que coincide con la postura de Sheinbaum Pardo de defender la verdad, la justicia y la soberanía del país. Por lo que "si no existen pruebas" del encubrimiento al cártel de Sinaloa por parte de los "ciudadanos mexicanos" referidos, todas las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos "son políticas".

La secretaria de Gobernación también dijo que el gobierno de México "no va a encubrir a nadie" que haya cometido un delito; solo que no va a permitir "la injerencia extranjera en asuntos que sólo competen al país".

"Hoy la Presidenta de #México, @Claudiashein, fijó su posición ante la solicitud de extradición de ciudadanos mexicanos. Fue clara al señalar que como @GobiernoMX no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco se permitirá la injerencia extranjera en asuntos que solo competen al país. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia, es político”. Desde @SEGOB_mx hacemos nuestra la postura de: verdad, justicia y defensa de la soberanía." se lee en el mensaje compartido en su cuenta de X.

¿Qué es la extradición?

En medio del escándalo internacional que representan las solicitudes de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos de América contra 10 militantes de Morena, quienes son al mismo tiempo servidores públicos de Sinaloa, es oportuno destacar que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un procedimiento de extradición es de índole administrativo y por lo tanto, no se relaciona con la culpabilidad o inocencia de la persona o personas reclamadas.

Los cuadernos de jurisprudencia del alto tribunal constitucional reseñan:

"La extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado (requirente) solicita a otro Estado (requerido) la entrega de una persona acusada o condenada por la comisión de un delito en el territorio del requirente. Este procedimiento abarca tanto a personas sospechosas de haber participado en actos delictivos como a aquéllas que ya han sido condenadas y cuya extradición se solicita para que cumplan una pena en otro país".

Además se abunda en que con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte, "la extradición es un procedimiento de naturaleza administrativa, seguido en forma de juicio, cuyo propósito es determinar si se debe entregar a una persona al Estado requirente, ya sea para ser juzgada por la posible comisión de delitos o para cumplir una condena. Debido a su carácter administrativo, la solicitud de extradición no constituye una acusación formal ni implica la imposición de una pena o sanción, y no es un pronunciamiento anticipado de culpabilidad".

En cuanto a la solicitud de detención provisional con fines de extradición, la Corte misma ha reconocido que:

"El procedimiento de extradición no es necesariamente sencillo, ya que depende tanto de las autoridades del país requirente como de las mexicanas. En México, a la persona sujeta a extradición se le priva de la libertad mediante una detención provisional, que garantiza que el Estado mexicano cumplirá con su obligación de trasladar físicamente a la persona al país requirente en caso de que se conceda la extradición", se lee en los cuadernos de jurisprudencia de la Corte publicados en su sitio en internet y que pueden ser consultados por todas las personas.

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