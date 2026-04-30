La estrategia "Travel+" acelera la expansión global de SOUEAST

Ante esta tendencia, la respuesta de los fabricantes a las demandas multiescenario es clave para la competitividad global. SOUEAST debutó en Auto China 2026, enfocándose en movilidad urbana desde su renovación en 2024. Sus productos cubren desde desplazamientos diarios hasta viajes de fin de semana. Como parte de "Travel+", SOUEAST forma una matriz complementaria con JETOUR, que se concentra en escenarios todoterreno.

Tecnología híbrida unificada: potencia, eficiencia y flexibilidad

SOUEAST aprovecha la plataforma híbrida de JETOUR, adoptando estándares unificados en tren motriz, chasis y sistemas inteligentes.

El sistema integra motores híbridos de alta eficiencia, transmisiones híbridas y un sistema de seguridad de baterías. Su núcleo es la tecnología C-DM, con un motor 1,5TGDI y transmisión súper híbrida. Entrega 255 kW y 525 N·m, soportando crucero sostenido a más de 180 km/h.

En innovación, SOUEAST colabora con JETOUR en I+D global. Actualmente opera seis institutos de I+D en el extranjero y colabora con más de 60 universidades.

Esta plataforma híbrida común asegura calidad consistente y una base técnica estable para la expansión global de la marca.

Portafolio de productos híbridos: opción prémium para movilidad urbana

En Auto China 2026, SOUEAST exhibió el S06 DM, S08 DM y el concepto S10 DM. Estos modelos cubren conducción urbana, suburbanas y viajes de larga distancia.

El S06 DM, "SUV urbano con estilo", reduce el consumo energético diario. El S08 DM, "SUV urbano de confort para 7 plazas", ofrece 2,82 m de distancia entre ejes y tecnología C-DM.

Despliegue global: presencia institucional

En marzo de 2026, SOUEAST había entrado en 48 países y regiones, con más de 300 puntos de venta en Oriente Medio, África y Latinoamérica. En Egipto, la marca alcanzó el 4° puesto en turismos y el 6° en el mercado general en solo un año.

SOUEAST aprovecha las cadenas globales de suministro y ventas de JETOUR para acelerar su entrada en mercados emergentes, construyendo una red estable y sólida garantía de servicio.

Ante la creciente demanda global de movilidad de ocio, SOUEAST penetra en este nicho bajo su estrategia "Travel+", con tecnología híbrida avanzada y posicionamiento preciso. La hoja de ruta de la marca se cristaliza y la industria espera su desempeño global.